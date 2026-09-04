Trump macht wieder Druck auf US-Notenbank: "Senken Sie die Zinsen"

Washington, 04. ⁠Sep (Reuters) - Nach überraschend positiv ausgefallenen Jobdaten hat US-Präsident Donald Trump den Druck auf die unabhängige Notenbank erhöht, die Zinsen zu senken. "Hohe Zinsen benachteiligen die USA auf sehr unfaire Weise, und das werde ‌ich nicht zulassen!", schrieb er am Freitag in einem Beitrag auf seiner Plattform "Truth Social". Die Vereinigten Staaten sollten die niedrigsten ⁠Zinsen ⁠weltweit haben: "Senken Sie den Leitzins, oder ich stelle den Handel mit Ländern ein, mit denen wir ein Defizit haben", postete Trump, offenbar an die Adresse der Notenbank gerichtet. Der US-Arbeitsmarkt hat sich im August mit einem kräftigen Jobaufbau zurückgemeldet und ‌aus Sicht der Finanzmärkte eine baldige Zinserhöhung ‌der Notenbank wahrscheinlicher gemacht.

Die US-Notenbank Federal Reserve soll für Vollbeschäftigung und stabile Preise sorgen. Sie hat den Leitzins zuletzt in der ⁠Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. An den Finanzmärkten wird ‌gerätselt, ob sich die Fed ⁠Mitte des Monats zu einer Zinserhöhung durchringen kann. Notenbankchef Kevin Warsh äußerte zuletzt Sorge über die hartnäckige Inflation und nannte den Arbeitsmarkt zugleich "recht stabil".

Warsh amtiert erst seit Mai ‌und ist Nachfolger von Jerome ⁠Powell, den Trump wegen seiner ⁠vermeintlich zu straffen Geldpolitik immer wieder harsch kritisiert und als "Verlierer" tituliert hatte. Warsh hat er hingegen mit zahlreichen Vorschusslorbeeren bedacht. Trump hatte auch erklärt, der neue Fed-Chef werde seinen Vorstellungen folgen müssen. Wenn Warsh erklärt hätte, die Zinsen anheben zu wollen, "hätte er den Job nicht bekommen", so der US-Staatschef.

(Bericht von Susan Heavey and David Ljunggren, geschrieben von Reinhard ⁠Becker, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)