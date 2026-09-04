Umspannwerk in Dormagen: Polizei spricht von Sabotagedelikt
dpa-AFX · Uhr
DORMAGEN (dpa-AFX) - Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands an einem Umspannwerk in Dormagen zwischen Köln und Düsseldorf geht die Polizei von einem Sabotagedelikt aus. Den Ermittlern liege ein Bekennerschreiben vor, sagte ein Sprecher der Polizei Köln der Deutschen Presse-Agentur./flo/DP/zb
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