Konjunkturdaten

US-Arbeitsmarkt schafft deutlich mehr Stellen als erwartet

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Der Eingang der New Yorker Börse NYSE
Quelle: Adobe.com/KKF
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Starke Signale aus der US-Wirtschaft. Wie das Arbeitsministerium am Freitag mitteilte, baute die weltgrößte Volkswirtschaft im August 162.000 neue Stellen außerhalb der schwankungsanfälligen Landwirtschaft auf. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit 55.000 zusätzlichen Stellen gerechnet. Der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten wurde zudem um insgesamt 55.000 Stellen nach oben revidiert.

Die Arbeitslosenquote verharrte indes bei 4,1 Prozent, was von Ökonomen so erwartet wurde. Der deutsche Leitindex Dax reagierte jedoch nur kurz auf die überraschend guten US-Arbeitsdaten. Der Euro weitete seine Verluste zum US-Dollar deutlich aus. Bei den wichtigsten Indizes an der Wall Street deutet sich eine gemischte Eröffnung am Freitag an.

(mit Material von dpa-AFX)

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