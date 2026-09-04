US-Jobmarkt nimmt Fahrt auf - Händler wetten verstärkt auf Zinserhöhung

Washington, 04. ⁠Sep (Reuters) - Der US-Arbeitsmarkt hat sich mit einem kräftigen Jobaufbau zurückgemeldet und eine baldige Zinserhöhung der Notenbank wahrscheinlicher gemacht. Unter dem Strich entstanden im August 162.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Bericht der Regierung ‌hervorgeht. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten hatten nur mit 56.000 Jobs gerechnet. "Der US-Arbeitsmarkt kann im August mit wirklich positiven Zahlen glänzen", lautet ⁠das Resümee ⁠von NordLB-Analyst Tobias Basse.

Zudem stellte sich nun nach der Revision von Daten heraus, dass auch im Juli Stellen hinzugekommen waren - wenn auch nur 21.000. Dies gilt für US-Verhältnisse als sehr niedriger Wert. Ursprünglich war allerdings ein Wegfall von 23.000 Jobs gemeldet worden. Die Arbeitslosenquote verharrte im August ‌bei 4,1 Prozent. Dies weise auf eine solide ‌Verfassung des Arbeitsmarktes hin, meint der Experte Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale: "Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed werden wieder angeheizt."

FED KANN SICH VOLL AUF INFLATION ⁠KONZENTRIEREN

Die US-Notenbank Federal Reserve soll für Vollbeschäftigung und stabile Preise sorgen. Sie ‌hat den Leitzins zuletzt in der ⁠Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Nach Veröffentlichung der Jobdaten taxierten Händler an den Terminmärkten die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung Mitte des Monats auf nunmehr 65 Prozent.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg auf ‌4,796 Prozent von 4,748 Prozent. ⁠Der Dollar-Index legte um 0,3 Prozent ⁠auf 99,293 Punkte zu. Der Goldpreis rutschte um 1,6 Prozent ab. Die US-Terminkontrakte signalisierten eine schwächere Eröffnung an den Aktienmärkten, während der Dax stabil blieb und 0,4 Prozent im Plus notierte.

Die US-Notenbank müsse nicht befürchten, dass der Arbeitsmarkt in eine Krise rutsche, erklärte der Experte Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Währungshüter könnten sich damit geldpolitisch voll auf die Entwicklung der Inflation konzentrieren. Fed-Direktor Christopher Waller signalisierte jüngst ⁠im Reuters-Interview, dass er für eine weitere Zinspause offen sei, sollte die Inflation abflauen.

(Bericht von Lucia Mutikani, geschrieben von Reinhard Becker, Mitarbeit Reuters-Marktteam, redigiert von ‌Philipp Krach.)