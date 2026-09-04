USA: Arbeitslosenquote verharrt wie erwartet auf 4,1 Prozent

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA hat sich die Arbeitslosigkeit im August nicht verändert. Die Arbeitslosenquote verharrte auf 4,1 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet./jkr/jsl/jha/

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Konjunkturdaten
USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen etwas zugestern, 12:50 Uhr · dpa-AFX
Das Weiße Haus in Washington.
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Datenanalyse
Die Zinswende kommt: Diese Branchen leiden daruntergestern, 13:36 Uhr · onvista
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)02. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen