Bei der langfristigen Bewertung des Kryptomarktes dreht sich vieles um eine vermeintlich entscheidende Frage: Wann erreicht die Blockchain die nächste Milliarde Nutzer? Eine in meinen Augen sehr interessante neue Perspektive auf diese Frage hat zuletzt der in Krypto-Kreisen bekannte Makroinvestor Raoul Pal geliefert: Er hält diesen Ansatz inzwischen für grundlegend falsch. Seiner These zufolge werden nicht Menschen, sondern KI-Agents zum größten Wachstumstreiber der Kryptoökonomie.

Und damit könnte er durchaus einen validen Punkt treffen, wenn man sich die Aktivitäten im Sektor anschaut. Tatsächlich bauen Circle, Coinbase, Stripe, Google, Visa und Mastercard bereits die Zahlungsinfrastruktur für autonome Software. KI-Agents werden in Zukunft eine relevante wirtschaftliche Rolle spielen – die interessante Frage aus der Investmentperspektive ist, über welche Finanzschienen sie künftig bezahlen werden.

Wenn Software selbstständig handelt

Ein KI-Agent ist mehr als ein Chatbot. Er beantwortet nicht nur Fragen, sondern kann innerhalb festgelegter Grenzen selbstständig handeln. Ein Agent kann Angebote vergleichen, Daten einkaufen, Rechenleistung buchen, einen anderen Agent beauftragen und die benötigte Leistung unmittelbar bezahlen.

Der Mensch oder das Unternehmen gibt dabei weiterhin Ziel, Budget und Regeln vor. Anschließend zerlegt der Agent die Aufgabe in einzelne Schritte und führt diese möglichst autonom aus.

Ein Unternehmen könnte künftig Tausende solcher Agents parallel einsetzen. Sie schlafen nicht, arbeiten rund um die Uhr und lassen sich wesentlich schneller vervielfältigen als menschliche Arbeitskräfte. Auch ein einzelner Auftrag kann eine ganze Kette wirtschaftlicher Aktivitäten auslösen: Ein Agent kauft Daten, beauftragt einen Spezial-Agent, mietet Rechenleistung und bezahlt für jede einzelne Leistung.

Genau darin liegt der wichtigste Punkt von Makroinvestor Pal. Die Zahl menschlicher Nutzer ist auf die Weltbevölkerung begrenzt. Die Zahl softwarebasierter wirtschaftlicher Akteure besitzt keine vergleichbare biologische Obergrenze. Eine Blockchain müsste daher langfristig nicht nur einige Milliarden Menschen bedienen, sondern möglicherweise ein Vielfaches davon an automatisierten Prozessen.

Eine neue Art des Zahlungsverkehrs

Menschen kaufen vergleichsweise selten ein und verwenden häufig Abonnements. Agents können dagegen kleinste Leistungseinheiten separat abrechnen: eine Modellabfrage, eine Datenzeile, eine Sekunde Rechenleistung oder ein einzelnes Preis-Update.

Erste Daten zeigen, wie anders diese Zahlungen strukturiert sind. Einer Studie des Kryptohändlers Keyrock zufolge wickelten KI-Agents zwischen Mai 2025 und April 2026 rund 176 Millionen Blockchain-Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von lediglich 73 Millionen Dollar ab.

Der typische Zahlungsbetrag lag zwischen einem und zehn Cent. Rund 76 Prozent der Transaktionen blieben unter 0,30 Dollar und damit unter der von der Studie angesetzten typischen Fixgebühr einer Kartenzahlung. Rund 98,6 Prozent wurden in dem Stablecoin USDC abgewickelt.

Im Vergleich zum globalen Zahlungsverkehr ist das Volumen verschwindend gering. Die Kombination aus enorm vielen Transaktionen und sehr kleinen Beträgen zeigt jedoch, warum Machine-to-Machine-Zahlungen eine andere Infrastruktur benötigen als der traditionelle Onlinehandel.

Warum Krypto dafür geeignet ist

Stablecoins lassen sich unmittelbar durch Software kontrollieren. Ein Agent kann USDC oder einen anderen Stablecoin empfangen, halten und innerhalb festgelegter Regeln ausgeben. Eine Wallet kann beispielsweise nur bestimmte Empfänger zulassen, Ausgaben pro Tag begrenzen oder größere Transaktionen von einer menschlichen Bestätigung abhängig machen.

Blockchains funktionieren zudem rund um die Uhr und über Landesgrenzen hinweg. Über Smart Contracts lassen sich Zahlung, Lieferung und Sicherheiten in einem gemeinsamen Prozess verbinden. Dezentrale Börsen und Geldmärkte ermöglichen es Agents außerdem, Kapital zu tauschen, zu verleihen oder als Sicherheit zu hinterlegen.

Besonders interessant ist das Zahlungsprotokoll x402, das von der US-Kryptobörse Coinbase aufgebaut wird. Ein Agent fordert eine digitale Leistung an, erhält automatisch eine Zahlungsaufforderung und überweist den geforderten Stablecoin-Betrag. Anschließend bekommt er Zugriff auf die Daten oder Dienstleistung – ohne Benutzerkonto, Monatsabo oder manuelle Kreditkarteneingabe.

Der Stablecoin-Herausgeber Circle hat dafür inzwischen einen eigenen Agent Stack aus Wallets, Nanopayments und einem Marktplatz für digitale Dienstleistungen entwickelt. Coinbase verbindet über AgentKit und spezielle Agent-Wallets KI-Systeme mit Zahlungen, Handel und DeFi.

Stripe erwartet sogar, dass Agents künftig für einen großen Teil der Internettransaktionen verantwortlich sein könnten. Langfristig seien dafür Blockchains notwendig, die mehr als eine Million oder möglicherweise sogar eine Milliarde Transaktionen pro Sekunde verarbeiten können. Dabei handelt es sich allerdings um eine mögliche Kapazitätsanforderung und nicht um eine Prognose unmittelbar bevorstehender Zahlungsvolumina.

DeFi als Treasury der Maschinen

Raoul Pal sieht in DeFi nicht nur einen Handelsplatz für spekulative Anleger, sondern eine mögliche Treasury-Infrastruktur für autonome Software.

Ein Agent könnte überschüssige Stablecoins verleihen, kurzfristig Kapital aufnehmen, Sicherheiten überwachen oder Wechselkursrisiken absichern. Da dezentrale Finanzmärkte rund um die Uhr geöffnet und direkt durch Software steuerbar sind, eignen sie sich grundsätzlich für solche automatisierten Prozesse.

Was für Menschen kompliziertes Yield-Farming darstellt, könnte für Agents schlicht laufendes Liquiditätsmanagement sein. Damit würde DeFi erstmals einen Nutzer erhalten, für den seine permanente Verfügbarkeit und Programmierbarkeit tatsächlich unverzichtbar sind.

Werden Agents zwangsläufig Krypto verwenden?

Genau an diesem Punkt ist Pals sehr bullische These kritikwürdig: KI-Agents können durchaus über traditionelle Zahlungswege handeln. Visa, Mastercard, Google und Stripe entwickeln Systeme, mit denen Software unter der Identität und Autorisierung eines Menschen oder Unternehmens Karten und Bankkonten nutzen kann.

Das wahrscheinlichere Ergebnis dürfte daher ein hybrides System werden. Ein Unternehmen finanziert seine Agents über ein Bankkonto. Klassische Einkäufe werden weiterhin über Karten abgewickelt. Für sehr kleine, internationale und kontinuierliche Zahlungen zwischen Maschinen kommen dagegen Stablecoins zum Einsatz.

Krypto besitzt damit einen strukturellen Vorteil bei Mikropayments. Daraus folgt aber nicht, dass der gesamte Zahlungsverkehr auf öffentliche Blockchains wandert.

Was bedeutet das für Krypto-Investoren?

Sollten Agents tatsächlich einen wachsenden Teil der digitalen Wirtschaft übernehmen, dürften Stablecoin-Emittenten, Wallet-Anbieter, schnelle Smart-Contract-Netzwerke und DeFi-Protokolle zu den potenziellen Profiteuren gehören.

Circle könnte sowohl über einen steigenden USDC-Bestand als auch über seine Zahlungsinfrastruktur profitieren. Coinbase kontrolliert mit Wallets, x402, Base, Handel und Compliance gleich mehrere Ebenen des entstehenden Systems. Ethereum, Solana und verschiedene Layer-2-Netzwerke könnten wiederum von zusätzlicher Nachfrage nach Blockspace und DeFi-Nutzung profitieren.

Bitcoin besitzt bei Machine Payments dagegen keinen besonders starken direkten Anwendungsfall. Ein indirekter Effekt wäre denkbar, wenn Agents oder die hinter ihnen stehenden Unternehmen Bitcoin als Reserve oder Sicherheit halten.

Besondere Vorsicht ist bei sogenannten AI-Token geboten. Ein Projekt profitiert nicht automatisch von der Agentenökonomie, nur weil es KI im Namen trägt. Entscheidend ist, ob sein Token für eine konkrete Dienstleistung benötigt wird und ob Gebühren oder andere Cashflows bei den Tokenhaltern ankommen.

Auch hohe Transaktionszahlen allein reichen nicht. Agents werden Zahlungen konsequent über die günstigste verfügbare Route abwickeln. Dadurch kann das Volumen stark steigen, während die Gebühren pro Transaktion gegen null tendieren. Ein Netzwerk kann technisch erfolgreich sein, ohne daraus einen entsprechend großen wirtschaftlichen Wert für seinen Token zu erzeugen.

Ein starkes Narrativ, aber kein Selbstläufer

Raoul Pals grundlegende Beobachtung ist überzeugend: Wir sollten Kryptoadoption nicht mehr ausschließlich über Menschen messen. KI-Agents können zu einer neuen Klasse wirtschaftlicher Nutzer werden und wesentlich mehr Transaktionen ausführen, als es Menschen jemals könnten.

Besonders stark ist der Anwendungsfall für Stablecoins, Mikropayments und DeFi als automatisierte Treasury-Infrastruktur. Wesentlich spekulativer ist dagegen die Annahme, dass deshalb der gesamte Kryptomarkt vor einer exponentiellen Neubewertung steht.

Für Anleger zählt am Ende nicht, wie viele Agents erzeugt werden. Entscheidend ist, welche Finanzschienen sie tatsächlich benutzen, wie viel Kapital sie dort dauerhaft halten – und bei welchen Unternehmen oder Token die damit verbundenen Erträge ankommen.

Denken Sie langfristig!

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