EQS-DD: WashTec AG: Michael Drolshagen, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
05.09.2026 / 07:04 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Michael
|Nachname(n):
|Drolshagen
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Berichtigung
|Transaktionen wurden nicht einzeln aufgenommen
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|WashTec AG
b) LEI
|391200HHWCQ0KBSG9U91
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0007507501
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|40,10 EUR
|1.443,60 EUR
|40,10 EUR
|11.909,70 EUR
|40,10 EUR
|11.909,70 EUR
|40,10 EUR
|3.849,60 EUR
|40,10 EUR
|11.909,70 EUR
|40,10 EUR
|11.909,70 EUR
|40,10 EUR
|11.909,70 EUR
|40,10 EUR
|10.546,30 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|40,1000 EUR
|75.388,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|04.09.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|WashTec AG
|Argonstraße 7
|86153 Augsburg
|Deutschland
|Internet:
|www.washtec.de
|LEI Code:
|391200HHWCQ0KBSG9U91
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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