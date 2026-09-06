AfD in Mecklenburg-Vorpommern rechnet mit Rückenwind

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MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Spitzenkandidat der AfD in Mecklenburg-Vorpommern Leif-Erik Holm hat den Sieg seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als Zeitenwende bezeichnet. "Uns in Mecklenburg-Vorpommern gibt dieser grandiose Erfolg richtig Rückenwind für die letzten zwei Wahlkampfwochen", sagte Holm, der zum Wahltag nach Magdeburg gefahren war. Die blaue Welle werde nun von Magdeburg nach Schwerin weiter schwappen, prognostizierte er. Er wolle das "rot-rote Regierungsdesaster" unter Ministerpräsidentin Manuela Schwesig beenden, kündigte er an. In MV wird am 20. September ein neuer Landtag gewählt.

Das Ergebnis sei "die verdiente Quittung für ihr jahrzehntelanges Versagen", sagte Holm. Ein Weiter-so könne es nicht geben. Die AfD hat ersten Hochrechnungen zufolge in Sachsen-Anhalt ein Ergebnis von 44,1 bis 44,5 Prozent der Stimmen erzielt und liegt damit weit vor der CDU (18,5 Prozent) als zweitstärkster Partei. Die Linke erhält 9,2 bis 9,4 Prozent (11 Prozent). Die Grünen liegen bei 8,7 bis 8,9 Prozent (5,9 Prozent). Die SPD kommt auf 8,2 bis 8,8 Prozent (8,4 Prozent)./bal/DP/zb

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