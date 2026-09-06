AfD-Spitzenkandidat Siegmund: Haben Geschichte geschrieben

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die AfD in Sachsen-Anhalt hat aus Sicht von Spitzenkandidat Ulrich Siegmund ihr Ziel bei der Landtagswahl erreicht. "Wir haben genau das geschafft, was wir schaffen wollten", sagte Siegmund nach Bekanntgabe der Prognosen in Magdeburg in der ARD. "Wir haben in diesem Land Geschichte geschrieben." Die Menschen in Sachsen-Anhalt hätten ein Zeichen gesetzt, das deutlicher kaum sein könnte. Es könne nicht so weitergehen wie bisher.

Zur Frage, ob er nun Ministerpräsident werden wolle, äußerte sich Siegmund angesichts der ersten Zahlen nicht. Er bekräftigte aber, dass er allen Kräften die Hand reichen wolle, die eine grundlegende politische Kehrtwende in Sachsen-Anhalt herbeiführen wollten. Er sagte aber auch, diese Kräfte sehe er aktuell nicht. Die AfD werde sich aber nicht verbiegen, betonte Siegmund./kre/DP/zb