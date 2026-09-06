Amthor distanziert sich deutlich von AfD

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MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der CDU-Politiker Philipp Amthor grenzt seine Partei scharf ab von der AfD. "Diese Stärke der AfD führt nicht dazu, dass wir unser Verhältnis zur AfD zu relativieren haben, sondern es muss dazu führen, dass wir umso klarer dieser Politik entgegentreten", sagte der Staatsminister für die Beziehungen zu den Ländern zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt in der ARD.

Die AfD sei angetreten, die anderen Parteien verächtlich zu machen und zu zerstören, sagte Amthor. "Wir stehen für eine Politik der Menschlichkeit. Die AfD, sie steht für das Gegenteil davon."

Auf die Frage, ob die Union nun über Kanzler Friedrich Merz (CDU) diskutieren werde, sagte Amthor: "Alle eindimensionalen Beschreibungen greifen da zu kurz." Zur künftigen Zusammenarbeit mit Sachsen-Anhalt sagte er: "Wir haben keine Staatskrise, sondern haben ein Grundgesetz, das auch mit solchen komplizierten Wahlergebnissen gut umgehen kann."/hrz/DP/zb

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