Antonelli krönt Formel-1-Aufholjagd in Monza

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MONZA (dpa-AFX) - WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli hat sein Formel-1-Heimspiel in Italien gewonnen. Der Mercedes-Pilot aus Bologna krönte seine Aufholjagd in Monza mit dem siebten Saisonsieg. Antonelli raste von Startplatz 19 ganz nach vorn und verwies seinen Teamkollegen George Russell auf den zweiten Platz. Er baute seine WM-Führung damit auf 66 Punkte aus. Dritter beim 13. Saisonrennen wurde Max Verstappen im Red Bull. Nach einem frühen Unfall von Charles Leclerc im Ferrari musste das Rennen für rund 30 Minuten unterbrochen werden. Der Monegasse verlor in der berühmten Parabolica-Kurve die Kontrolle über sein Auto, konnte nach einem Einschlag in die Streckenbegrenzung aber selbst wieder aussteigen./mom/DP/zb

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