CDU-Nachwuchs in Sachsen-Anhalt fordert Rücktritt der Landesparteiführung

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach den herben Verlusten bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt fordert der CDU-Nachwuchs in dem Bundesland den Rücktritt und eine Neuwahl der gesamten Landesparteiführung. "Vom Landesvorsitzenden bis zum gesamten Landesvorstand", heißt es in einem Beschluss des Landesvorstandes der Jungen Union Sachsen-Anhalt, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Nach einer Niederlage dieses Ausmaßes darf es kein bloßes "Weiter so" geben." Auch andere Medien berichteten darüber.

Die Wähler hätten ein unmissverständliches Urteil gefällt. "Die AfD ist stärkste Kraft geworden, die CDU ist die Verliererin dieser Wahl", heißt es in dem Beschluss. "Die Verantwortung für dieses Ergebnis liegt bei der gesamten Parteiführung." Ein glaubwürdiger Neustart könne daher nur gelingen, wenn die CDU Sachsen-Anhalt ihre Führungsspitze vollständig neu aufstelle. "Das ist die Grundlage für neues Vertrauen und neue Glaubwürdigkeit."

Die kommenden Tage und Wochen werden demnach entscheidend sein. "Die Partei steht an einem Wendepunkt. Wer jetzt zur Tagesordnung übergeht, verkennt die Tragweite dieses Wahlergebnisses."/kre/DP/zb