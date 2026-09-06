'Dann warten wir mal ab': Ministerpräsident Schulze hat abgestimmt

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MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der amtierende Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, hat in Magdeburg gewählt. Die Zeit des Wahlkampfs sei eine anstrengende Zeit gewesen, sagte der CDU-Spitzenkandidat vor dem Wahllokal. Zuvor war er gemeinsam mit seiner Frau an die Wahlurne getreten, um den Wahlzettel einzuwerfen. "Dann warten wir mal ab", sagte Schulze nach seiner Stimmabgabe.

Schulzes Kontrahent Ulrich Siegmund (AfD) hatte in dessen Heimat Tangermünde im Norden von Sachsen-Anhalt gewählt. Dort hatten viele Anhängerinnen und Anhänger auf ihn gewartet. Bei Schulzes Stimmabgabe waren deutlich weniger Menschen vor Ort, die meisten von ihnen Vertreterinnen und Vertreter der Presse.

Schulze betonte nach der Wahl, dass er auf eine hohe Wahlbeteiligung hoffe. Nach der Abgabe seiner Stimme wollten er und seine Frau erst einmal zurück zur Familie gehen. Am Abend ist Schulze dann auch bei der Wahlparty seiner Partei zu Gast./ija/DP/zb

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