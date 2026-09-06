Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar sein

Es geht mal wieder die Angst vor einer Staatsschuldenkrise um. Im Zentrum derzeit die USA, die sich bekanntermaßen seit 13 Jahren im Durchschnitt mit sechs Prozent zum Bruttoinlandsprodukt neu verschulden. In diesem Jahr werden es wohl sogar sieben Prozent sein.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch fundierte Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat 7 Tage kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen