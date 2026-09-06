Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar sein
Acatis · Uhr
Ausufernde Staatsschulden lassen sich über diversen Wege wieder einfangen. Im Falle der USA werden wohl gleich mehrere Mittel ergriffen werden müssen. Der Verlierer des Ganzen steht dabei fest: Der Kurs des US-Dollars.
Es geht mal wieder die Angst vor einer Staatsschuldenkrise um. Im Zentrum derzeit die USA, die sich bekanntermaßen seit 13 Jahren im Durchschnitt mit sechs Prozent zum Bruttoinlandsprodukt neu verschulden. In diesem Jahr werden es wohl sogar sieben Prozent sein.
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