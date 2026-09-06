EQS-News: DREO präsentiert auf der IFA 2026 neue Luftreiniger, Heizinnovationen und Air Intelligence und gestaltet die Zukunft des Home Wellness

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DREO präsentiert auf der IFA 2026 neue Luftreiniger, Heizinnovationen und Air Intelligence und gestaltet die Zukunft des Home Wellness



06.09.2026 / 12:10 CET/CEST

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DREO stellt seine neue Luftreiniger-Serie vor, angeführt vom Flaggschiff Air Purifier 530S, das TurboPure™-Technologie mit KI-gestützter RGBIC-Beleuchtung kombiniert und so leistungsstarke Luftreinigung mit einer intuitiveren Nutzererfahrung verbindet.

Mit DREO Air Intelligence feiert ein KI-gestütztes System Premiere, das Luftprodukte dabei unterstützt, sich verändernde Wohnumgebungen besser zu verstehen, sich daran anzupassen und intelligent miteinander zu koordinieren.

DREO präsentiert seine Heiztechnologien der nächsten Generation mit neuen Luftstrom-Innovationen für eine anpassungsfähigere, individuellere und raumfüllende Wärme.

DREO veranstaltet auf der IFA Dream Stage eine Panel-Diskussion mit Vertretern der Connectivity Standards Alliance und Polar darüber, wie KI, Konnektivität und intelligentes Luftmanagement die Zukunft des Home Wellness gestalten können.

BERLIN, 6. September 2026 /PRNewswire/ -- DREO, eine globale Smart-Home-Marke, hat heute auf der IFA 2026 seine neuesten Innovationen vorgestellt. Dazu gehören eine neue Luftreiniger-Serie mit dem Flaggschiff DREO Air Purifier 530S, DREO Air Intelligence – ein KI-gestütztes System für das Luftmanagement im Zuhause – sowie die neuesten Heiztechnologien des Unternehmens.

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Unter dem Motto „AIR, Mastered" präsentiert DREO seine Vision, die Luft im Zuhause intelligenter zu gestalten. Die Produkte und Technologien wurden entwickelt, um Innenraumumgebungen besser zu erfassen, sich an veränderte Bedingungen anzupassen und individuellere Komforterlebnisse zu ermöglichen.

„Seit Jahren konzentriert sich DREO darauf, den Luftkomfort durch höhere Leistung, durchdachtes Produktdesign und nahtlose Konnektivität weiterzuentwickeln", sagte Olivia Xu, Chief Marketing Officer bei DREO. „Heute beginnt der nächste Schritt auf diesem Weg. Wir glauben, dass die Zukunft des Wohnkomforts nicht allein durch intelligentere Einzelprodukte definiert wird, sondern durch ein kontinuierliches Umdenken darüber, wie Menschen Luft in ihrem Alltag erleben. Von der Luftreinigung und dem Heizen bis hin zum intelligenten Luftmanagement im Zuhause ist jede Innovation darauf ausgelegt, Wohnkomfort intuitiver, anpassungsfähiger und persönlicher zu gestalten."

Neuer DREO Air Purifier 530S mit TurboPure™-Technologie für ein intuitiveres Reinigungserlebnis

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An der Spitze der neuen Luftreiniger-Serie von DREO steht das Flaggschiff DREO Air Purifier 530S, das auf dem Ultimate TurboPure™ Purification System basiert. Durch die Kombination eines völlig neuen Luftstromsystems, einer 3-in-1-HEPA-Pro-Filterung, intelligenter Sensorik und KI-gestützter RGBIC-Beleuchtung bietet der DREO Air Purifier 530S eine leistungsstarke Luftreinigung und ermöglicht gleichzeitig eine intuitivere Art, die Luftqualität in Innenräumen zu verstehen und mit ihr zu interagieren.

Völlig neues Luftstromsystem: Der Air Purifier 530S verfügt über ein erhöhtes Design, das eine echte 360°-Luftansaugung ermöglicht und dabei hilft, Staub und Tierhaare näher am Boden aufzunehmen. Ein neu entwickelter spiralförmiger Lufteinlass führt die einströmende Luft in dieselbe Drehrichtung wie das Laufrad und reduziert so Turbulenzen, bevor die Luft den Ventilator erreicht. Die gereinigte Luft wird anschließend gleichmäßig über einen 360°-Auslass abgegeben, um die Luftzirkulation im gesamten Raum zu verbessern.

3-in-1 HEPA Pro Filtration: Ein True-HEPA-Filter erfasst gemäß IEST-Standard 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 μm. Gleichzeitig fängt die austauschbare FiberCatch™-Schicht größere Partikel wie Staub und Haare auf und erleichtert so die Wartung. Das Filtersystem enthält außerdem 130 g modifizierte Aktivkohle – viermal mehr als die vorherige Generation – und verbessert damit die Geruchsbeseitigung, etwa durch Haustiere, Kochen und den alltäglichen Wohnbereich.

Intelligente Sensorik und Sichtbarkeit: Der Air Purifier 530S integriert einen Echtzeit-PM2.5-Sensor mit Auto-Modus, der die Luftqualität in Innenräumen kontinuierlich überwacht und die Reinigungsleistung automatisch anpasst. Ein KI-gestützter RGBIC-Leuchtring visualisiert Veränderungen der Luftqualität von überall im Raum und unterstützt zugleich personalisierte Lichteffekte. Dadurch werden funktionales Feedback und ein ästhetisches Wohnambiente miteinander verbunden.

Der DREO Air Purifier 530S wurde unabhängig von AHAM geprüft und erreicht eine Clean Air Delivery Rate von 221 m³/h. Damit eignet er sich für Räume von etwa 19 m² bei 4,8 Luftwechseln pro Stunde oder für Flächen von bis zu 90 m² bei einem Luftwechsel pro Stunde. Dank HyperSilent™-Technologie wird der Geräuschpegel im Schlafmodus auf bis zu 18 dB reduziert und ermöglicht einen besonders leisen Betrieb in Schlafzimmern und während der Nacht.

Der DREO Air Purifier 530S unterstützt außerdem die intelligente Steuerung über die DREO App, Amazon Alexa und Google Home. Nutzer können die Luftreinigung aus der Ferne steuern, Zeitpläne minutengenau erstellen und bis zu 30 Tage Luftqualitätsverlauf einsehen. Ein intelligenter Algorithmus zur Filterlebensdauer berechnet anhand der tatsächlichen Luftqualität, der Ventilatorgeschwindigkeit und der Nutzung, wann ein Filterwechsel erforderlich ist, und vereinfacht so die tägliche Wartung.

Neben dem DREO Air Purifier 530S präsentiert DREO auch den DREO Air Purifier 539S, DREO Air Purifier 539AS, DREO Air Purifier 338S und DREO Air Purifier Macro Max AS und bietet damit Lösungen für unterschiedliche Raumgrößen und Wohnumgebungen auf dem europäischen Markt.

DREO Air Intelligence bringt KI und vernetzten Luftkomfort für mehr Home Wellness zusammen

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Über die neuesten Produktinnovationen hinaus stellt DREO DREO Air Intelligence vor – ein KI-gestütztes Luftsystem, das Home Wellness durch KI und vernetzten Luftkomfort anpassungsfähiger gestalten soll.

Anstatt sich ausschließlich auf voreingestellte Routinen zu verlassen, kombiniert DREO Air Intelligence physische Komfortmodelle mit der international anerkannten PMV/PPD-Wissenschaft zum thermischen Komfort. Dadurch kann das System sich verändernde Wohnumgebungen besser verstehen, verschiedene Umweltsignale interpretieren und kompatible DREO-Produkte für den Luftkomfort intelligent koordinieren.

Durch die Verbindung von Umwelterfassung, intelligenter Entscheidungsfindung und Gerätesteuerung ermöglicht DREO Air Intelligence Luftprodukten, natürlicher auf die sich verändernden Bedürfnisse der Menschen in ihrem Zuhause zu reagieren.

DREO Air Intelligence basiert auf drei zentralen Funktionen:

Home Wellness Score: Kombiniert thermischen Komfort, Luftqualität, die Ruheumgebung und wasserbezogene Wellness-Signale zu einem einzigen Wert zwischen 0 und 100. So erhalten Nutzer auf einen Blick ein besseres Verständnis ihrer Wohnumgebung und eine klare Übersicht über Bereiche, die möglicherweise Aufmerksamkeit benötigen. Der thermische Komfort wird anhand international anerkannter PMV/PPD-Modelle bewertet. Damit geht das System über reine Temperaturwerte hinaus und schätzt ein, wie sich ein Raum tatsächlich anfühlt, indem Faktoren wie Luftfeuchtigkeit, Luftstrom, Aktivitätsniveau und Kleidung berücksichtigt werden.

Energy Saving Status: Nutzt KI-Optimierung, um den Gerätebetrieb intelligent anzupassen und den Energieverbrauch mit und ohne KI-Optimierung zu vergleichen. Die Ergebnisse werden als eingesparte elektrische Energie, geschätzte Kosteneinsparungen und reduzierte CO₂-Emissionen dargestellt. Dadurch wird Energieeffizienz sichtbarer, messbarer und leichter verständlich.

Home Air Pilot: Überwacht kontinuierlich Veränderungen in der Wohnumgebung, analysiert die Umgebungsbedingungen und koordiniert kompatible DREO-Produkte für den Luftkomfort intelligent, um Komfort, Luftqualität und Energieeffizienz zu optimieren. Wenn das System zuverlässige Entscheidungen treffen kann, passt Home Air Pilot den Gerätebetrieb proaktiv an. Bei persönlichen Präferenzen behalten die Nutzer jedoch jederzeit die volle Kontrolle.

DREO Air Intelligence wurde mit Blick auf ein offenes Ökosystem entwickelt und unterstützt Matter-fähige Geräte, sodass kompatible Produkte im vernetzten Zuhause nahtloser zusammenarbeiten können. Mit dem weiteren Ausbau seines vernetzten Ökosystems verfolgt DREO mit Air Intelligence die Vision, Home Wellness durch KI und vernetzten Luftkomfort anpassungsfähiger zu gestalten.

Heiztechnologien der nächsten Generation ermöglichen adaptiven Luftstrom für das Heizen im Zuhause

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DREO präsentierte seine neuesten Heiztechnologien, angeführt von AutoShift™ Technology – einer neuen Luftstrominnovation mit einer adaptiven Hubstruktur. Diese hebt und senkt die obere Luftführung automatisch, um zwischen Focused Heating und 360° Whole-Room Heating zu wechseln.

Durch die physische Veränderung der Art und Weise, wie warme Luft abgegeben wird, ermöglicht AutoShift™ einem einzigen Heizsystem, sich an unterschiedliche Heizsituationen anzupassen. So kann gezielte Wärme für den persönlichen Komfort oder eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Raum bereitgestellt werden, ohne dass Nutzer manuell zwischen verschiedenen Heizmodi wechseln müssen.

Die adaptive Hubstruktur arbeitet mit einer neu entwickelten Luftstromarchitektur zusammen, die den Luftstrom während seiner Bewegung kontinuierlich neu formt und so zwei unterschiedliche Heizerlebnisse innerhalb eines einzigen Systems ermöglicht.

Das Ergebnis ist ein reaktionsfähigerer Ansatz für das Heizen im Zuhause, der sich auf natürliche Weise an unterschiedliche Räume, Aktivitäten und alltägliche Routinen anpasst und gleichzeitig während des gesamten Übergangs eine konstante Heizleistung gewährleistet.

DREO präsentierte außerdem seine neueste lüfterlose Konvektionsheiztechnologie. Diese erweitert die Heizinnovationen des Unternehmens um eine leisere Lösung, die durch natürliche Wärmezirkulation eine gleichmäßigere und länger anhaltende Wärme erzeugen soll.

DREO bringt Branchenexperten zusammen, um die Zukunft von Home Wellness zu diskutieren

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Im Rahmen seines „AIR, Mastered"-Auftritts auf der IFA 2026 veranstaltete DREO die Panel-Diskussion auf der IFA Dream Stage mit dem Titel „How Air, Connectivity and Intelligence Bridge the Last Mile of Home Wellness".

Dabei kamen Vertreter aus den Bereichen Konnektivität, Smart Home und digitale Gesundheit zusammen, um zu diskutieren, wie KI, offene Ökosysteme und intelligentes Luftmanagement anpassungsfähigere und stärker auf den Menschen ausgerichtete Home-Wellness-Erlebnisse ermöglichen können.

Moderiert wurde die Diskussion von Anna Heim, freiberufliche Journalistin und Moderatorin bei TechCrunch. Zu den Teilnehmern gehörten Tobin Richardson, President und CEO der Connectivity Standards Alliance (CSA), Martin Müller, Sales Director und General Manager Europe bei DREO, sowie Spiros Andreou, Head of Global Industry & Technology Partnerships bei Polar.

Gemeinsam diskutierten sie, wie die Branche über eine grundlegende Gerätevernetzung hinausgehen und intelligente Systeme entwickeln kann, die Wohnumgebungen besser verstehen, verschiedene Geräte koordinieren und auf die täglichen Bedürfnisse der Menschen reagieren.

Martin Müller erklärte mit Blick auf DREOs Vision für die Zukunft von Home Wellness:

„Menschen denken nur selten über die Luft um sie herum nach – bis sich etwas nicht richtig anfühlt. Dabei beeinflusst sie, wie wir schlafen, arbeiten, uns erholen und jeden Tag leben. Die Zukunft von Home Wellness beginnt damit, Luft intelligenter zu machen."

Das Panel betonte außerdem die Bedeutung offener Interoperabilität und branchenübergreifender Zusammenarbeit für die nächste Generation vernetzter Wohnlösungen.

Richardson hob hervor, dass Matter eine Grundlage dafür schafft, dass Geräte nahtlos zusammenarbeiten können. Dadurch könne sich die Branche stärker auf bessere Nutzererlebnisse konzentrieren, anstatt lediglich Geräte miteinander zu verbinden.

Andreou ergänzte, dass die Verbindung von Umweltintelligenz und physiologischen Erkenntnissen neue Möglichkeiten schafft, das tägliche Wohlbefinden besser zu verstehen und individuellere Home-Wellness-Erlebnisse zu ermöglichen.

Die Diskussion unterstreicht das kontinuierliche Engagement von DREO, gemeinsam mit Industriepartnern an einer offeneren, intelligenteren und stärker vernetzten Zukunft für Home Wellness zu arbeiten.

DREO baut seine Präsenz in Europa weiter aus

Europa hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Märkten von DREO entwickelt. Im ersten Halbjahr 2026 stieg das Verkaufsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um 142 %, während der Umsatz um 156 % zunahm. Damit stärkt das Unternehmen seine Dynamik in wichtigen Märkten wie Deutschland, dem Vereinigten Königreich und Frankreich.

Das Vereinigte Königreich gehört zu den erfolgreichsten Märkten von DREO. Dort belegte das Unternehmen zwei Jahre in Folge Platz 1 bei Amazon UK sowohl in der Kategorie Tower Fan als auch Space Heater und erreichte einen Anteil von 22 % am britischen Amazon-Markt für Turmventilatoren sowie 15 % im Bereich Heizgeräte.

Aufbauend auf seinem Online-Erfolg expandierte DREO 2025 mit Argos auch in den stationären Handel und verfügt inzwischen über ein Vertriebs- und Handelsnetz mit 71 Vertriebskanälen in 16 europäischen Ländern.

Zu den wichtigen Handelspartnern in den europäischen Kernmärkten gehören:

Vereinigtes Königreich: Argos, Costco UK, Currys und Boots

Deutschland: Expert, Euronics und MediaMarkt

Frankreich: Fnac Darty und Leroy Merlin

Spanien: Fnac, Leroy Merlin, MediaMarkt und Bauhaus

Italien: Euronics, MediaWorld und Unieuro

„Europa ist weiterhin einer der wichtigsten Wachstumsmärkte für DREO", sagt Martin Müller, Sales Director und General Manager Europe bei DREO. „Wir investieren weiterhin in Produktinnovationen, lokale Partnerschaften und eine langfristige Marktentwicklung, um europäischen Verbrauchern intelligente Lösungen für Luftkomfort zu bieten."

Aufbauend auf dieser Entwicklung wird DREO sein Europageschäft durch Produktinnovationen, eine breitere Verfügbarkeit im Handel und ein wachsendes vernetztes Ökosystem weiter ausbauen. Damit treibt das Unternehmen seine Vision von intelligentem Home Wellness, unterstützt durch DREO Air Intelligence, weiter voran.

Die neuesten Innovationen von DREO werden während der gesamten IFA 2026 in Halle 9, Stand 130 präsentiert. Besucher können dort die neue DREO-Luftreiniger-Serie erleben, DREO Air Intelligence entdecken, die Heiztechnologien der nächsten Generation kennenlernen und das aktuelle Portfolio an Luftkomfortlösungen für den europäischen Markt erkunden.

Weitere Informationen finden Sie auf der DREO-Website.

Über DREO

DREO ist eine führende globale Marke für Smart-Home- und Lifestyle-Geräte. Das 2021 von einem Team aus Ingenieuren gegründete Unternehmen entwickelt intelligente Lösungen für das Raumklima – darunter Ventilation, Klimatisierung und Heizung – sowie für smarte Küchenumgebungen. Durch die Verbindung von Präzisionstechnik und proprietären Technologien wie den ECO-Energiesparalgorithmen und der besonders leisen HyperSilent-Technologiemit modernem Design macht DREO Wohnkomfort zu einem nahtlosen und zugänglichen Erlebnis.

Mit einer globalen Präsenz in mehr als 34.000 Partnergeschäften und einer hoch bewerteten Smart-App mit 4,9 von 5 Sternen bei über 500.000 monatlich aktiven Nutzern definiert DREO Wohnkomfort neu. Als Nr. 1 in den Kategorien Turmventilatoren und Heizgeräte und mit mehr als 200.000 online verkauften Geräten in Deutschland im ersten Halbjahr 2026 hat sich DREO als einer der am schnellsten wachsenden Herausforderer im Bereich vernetzter Haushaltsgeräte etabliert.

Aufbauend auf dieser dynamischen Entwicklung hat DREO seine Handelspräsenz in Deutschland erfolgreich durch strategische Partnerschaften mit führenden Elektronikhändlern wie Euronics und Expert ausgebaut und bringt seine innovativen Lösungen für mehr Wohnkomfort damit zu noch mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern im ganzen Land.

Weitere Informationen finden Sie unterhttps://de.dreo.com/

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