EQS-News: Huawei präsentiert Flaggschiff-Produkte der nächsten Generation bei der globalen Innovationsveranstaltung „Chase the Wild" in München

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Huawei präsentiert Flaggschiff-Produkte der nächsten Generation bei der globalen Innovationsveranstaltung „Chase the Wild" in München

06.09.2026 / 20:45 CET/CEST
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MÜNCHEN, 6. September 2026 /PRNewswire/ -- Huawei hat am 2. September im SHOWPALAST der Messe München seine weltweite Veranstaltung zur Einführung innovativer Produkte unter dem Motto „Chase the Wild" eröffnet. Huawei stellte ein umfassendes Portfolio neuer Flaggschiff-Geräte in vier Schlüsselkategorien vor:  Smart-Wearables, Tablets, Smartphones und Audiogeräte. Die Veranstaltung unterstrich das Engagement von Huawei, intelligente Technologie nahtlos in den Alltag zu integrieren und Nutzer dabei zu unterstützen, ihren Leidenschaften mit Freiheit und Lebensfreude nachzugehen.

Wild steht für ungezwungene Lebensfreude – frei zu galoppieren, mutig Neues zu wagen.  Wild steht für Technologie für alle – eine unsichtbare Kraft an deiner Seite.  Wild ist der Funke der Leidenschaft, der Freude und der ungezähmten Selbstentfaltung.  Das Unternehmen betonte, dass seine neuesten Produkte so konzipiert sind, dass sie zu einer natürlichen Erweiterung des Lebens der Nutzer werden, ganz gleich, ob diese die Natur erkunden, ihre Abenteuer dokumentieren oder neues kreatives Potenzial erschließen.

HUAWEI WATCH GT 7 Pro

Im Mittelpunkt stand die HUAWEI WATCH GT-7-Serie, die die Kategorie der Sport-Smartwatches mit umfassenden Verbesserungen in den Bereichen Design, Outdoor-Sportfunktionen, Gesundheitsmanagement und Akkulaufzeit neu definiert.  Die Serie verfügt über das neue EasyCross-Armband.  Das GT-7-Modell ist in den Größen 46 mm und 41 mm mit acht Farbvarianten erhältlich, während die GT 7 Pro drei Farbvarianten bietet und über eine Lünette aus Nanokeramik sowie einen Mittelrahmen aus einer Titanlegierung verfügt, die für erhöhte Strapazierfähigkeit sorgen.  Für Sportbegeisterte führt die GT-7-Serie branchenweit erstmals eine am Handgelenk basierende Kurvenerkennung und G-Kraft-Erkennung ein, zusammen mit einem neuen Indoor-Schneesportmodus und einer Outdoor-Skikarte, die mehr als 3.000 Skigebiete weltweit abdeckt. Zu den Funktionen für Radfahrer gehören jetzt die Routenplanung für Anstiege, Steigungswarnungen und Warnungen vor scharfen Kurven. Im Gesundheitsbereich bietet das aktualisierte „Health Insights" neue Funktionen wie die Bewertung der körperlichen Bereitschaft und intelligente Gesundheitsanalysen, wodurch klarere und umsetzbarere Wellness-Empfehlungen gegeben werden.

HUAWEI WATCH 6

Nach einer einjährigen Pause feiert die vielseitige Smartwatch-Flaggschiff-Serie HUAWEI WATCH 6 ihr Comeback in Europa. Die Uhr zeichnet sich durch ein hochintelligentes Design, fortschrittliche Trainingsmodi und KI-gestützte Trainingsanalysen aus und unterstützt eigenständige Telefonie-, Navigations- und Zahlungsfunktionen. Verbesserte „Health-Glance-"[i]-, „Health-Insights-"[ii] und „Healthy-Living"-Funktionen[iii] machen proaktives Gesundheitsmanagement intuitiver denn je.

Chase the Wild

Huawei hat außerdem offiziell die HUAWEI WATCH D3 vorgestellt, ein Blutdruckmessgerät der nächsten Generation, das die europäische CE-MDR-Zertifizierung für Medizinprodukte erhalten hat. Das Gerät unterstützt nun die Blutdruckmessung vor und nach dem Training sowie intelligente Erinnerungen zur Blutdruckmessung und ermöglicht so ein umfassenderes Blutdruckmanagement am Handgelenk. Dies ist für Huawei ein bedeutender Schritt vorwärts im Bereich des digitalen Gesundheitsmanagements.

Chase the Wild

Für Produktivität und Kreativität stellte Huawei das HUAWEI MatePad Pro 12-Zoll vor, ein Flaggschiff-Tablet mit einer Dicke von nur 4,7 mm und einem Gewicht von 454 Gramm. Es verfügt über ein flexibles 12-Zoll-OLED-„PaperMatte"-Display, gepaart mit KI-Sprach-zu-Text-Umwandlung, KI-Handschrifterkennung und Air-Gesturen mit dem Stylus, sodass Nutzer jederzeit und überall mühelos kreativ sein können. Im Bereich der Audiogeräte brachte Huawei die HUAWEI FreeBuds Neo-Serie auf den Markt, die speziell für den modernen Lebensstil entwickelt wurde und sich durch ein frisches Design sowie einen beeindruckenden Klang auszeichnet. Bei den Smartphones feierte die HUAWEI nova 16s-Serie ihr Debüt und bietet ein neues Erlebnis, das sich insbesondere durch außergewöhnliche Fähigkeiten bei der Porträtfotografie auszeichnet.

Huawei Unveils Next-Gen Flagship Products at

Zum Abschluss der Veranstaltung kündigte Huawei den weltweiten Start seines „GoPaint"-Wettbewerbs an, der in diesem Jahr um die neue Kategorie „Easy Creation" erweitert wurde, um eine breitere Beteiligung am künstlerischen Ausdruck zu fördern. Huawei bekräftigte erneut seine fortwährende Mission, globale Verbraucher mit bahnbrechenden Innovationen zu versorgen und zu erforschen, wie Technologie zu einem allgegenwärtigen Begleiter bei der Verfolgung von Leidenschaften und Entdeckungen werden kann.

[i] Die Funktion ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Die Ergebnisse dienen lediglich als Anhaltspunkt und sollten nicht als Grundlage für medizinische Diagnosen oder Behandlungen herangezogen werden.

[ii] Die Funktion ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Die Ergebnisse dienen lediglich als Anhaltspunkt und sollten nicht als Grundlage für medizinische Diagnosen oder Behandlungen herangezogen werden.

[iii] Diese Funktion ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Die Ergebnisse dienen lediglich als Anhaltspunkt und sollten nicht als Grundlage für medizinische Diagnosen oder Behandlungen herangezogen werden.

 

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