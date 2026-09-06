EQS-News: Yaber präsentiert auf der IFA 2026 smarte Reinigungs- und Unterhaltungslösungen -im Fokus: der HP20, der beste kabellose Staubsauger unter 200€ mit TÜV-geprüften 180 AW

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Yaber präsentiert auf der IFA 2026 smarte Reinigungs- und Unterhaltungslösungen -im Fokus: der HP20, der beste kabellose Staubsauger unter 200€ mit TÜV-geprüften 180 AW



06.09.2026 / 20:30 CET/CEST

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BERLIN, 6. September 2026 /PRNewswire/ -- Yaber zeigt auf der IFA in Halle 22, Stand 139, seine neuesten Lösungen für Heimreinigung und Entertainment. Im Mittelpunkt stehen der neue kabellose Staubsauger HP20 sowie die aktuellen Projektoren – mit besonderem Fokus auf dem HP20, der ab sofort auf Amazon: https://www.amazon.de/dp/B0H2DCFJNC?maas=maas_adg_7487AC33BDAF1E9D0A8BB3E6199F2881_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas mit exklusivem IFA-Rabatt von 19% erhältlich ist (Code: YABERHP20).

Yaber X IFA

Yaber HP20 – Der beste kabellose Staubsauger unter 200€

Der HP20 überzeugt mit TÜV-geprüften 180 AW Saugleistung, einer rotierenden Bürste mit steifen Borsten und einem Zyklonsystem für konstante Power. Das versiegelte 5-Stufen-Filtersystem mit H13-HEPA-Filter (SGS-zertifiziert) filtert 99,97 % der Partikel – inklusive Feinstaub und Tierhaaren – und verhindert dank Anti-Rückströmung, dass diese zurück in die Raumluft gelangen.

Die SenseClean-KI erkennt Verschmutzungen in Echtzeit und passt die Saugkraft automatisch an – stark bei sichtbarem Schmutz, reduziert bei leichtem Staub. Vier Modi (Auto, ECO, Normal, Turbo) bieten zusätzliche Flexibilität. Ein grünes LED-Licht macht feinen Staub und Tierhaare sichtbar. Ohne Verlängerungsrohr wird der HP20 zum Handgerät für Treppen, Polster und Autos. Mit 1,69 kg liegt er angenehm in der Hand, die Wandladestation sorgt für ordentliche Aufbewahrung. 5 Jahre Garantie und 24/7-Support inklusive. Während der IFA gibt es 19% Rabatt auf Amazon https://www.amazon.de/dp/B0H2DCFJNC?maas=maas_adg_7487AC33BDAF1E9D0A8BB3E6199F2881_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas –mit dem Code YABERHP20.

Neuheiten am Yaber-Stand

Erstmals öffentlich zu sehen ist der neue Projektor von Yaber mit innovativer Technologie – Besucher können ihn am Stand live erleben.

Die Staubsauger-Reihe umfasst zudem den X20 (75 Min. Laufzeit, 6-Stufen-HEPA) und den leichten P20 (1,67 kg, 120 AW) für schnelle Reinigungen. Bei den Projektoren bietet der T1 Pro die schnellste Einrichtung (3 Sekunden), der T2 Plus einen 2,5-Stunden-Akku für den Outdoor-Einsatz und der L2 Plus bleibt mit ca. 250 €, 2x 8W JBL-Lautsprechern und 40–150 Zoll Bilddiagonale der Bestseller.

Über Yaber

Gegründet 2018, entwickelt Yaber praktische High-Tech-Lösungen für den Alltag. Über 3 Millionen Familien in 125 Ländern nutzen Yaber-Produkte, ausgezeichnet u. a. mit dem IFA Innovation Award, VGP 2026 Golden Award und Red Dot Award.

Cision

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