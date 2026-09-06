Explosionen nahe iranischer Ölinsel Kharg gemeldet
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Iranische Medien berichten von Explosionen in der Nähe der strategisch wichtigen Insel Kharg im Persischen Golf. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Tasnim sollen vier US-Raketen einen iranischen Öltanker rund elf Kilometer vor der Küste der Insel getroffen haben. Es habe keine Opfer gegeben, die Besatzung evakuiere das Schiff.
Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna soll ein kleines Schiff getroffen worden sein.
Das zuständige US-Regionalkommando bestätigte bislang keinen Raketenangriff auf einen Tanker.
Kharg ist der wichtigste Umschlagplatz für iranische Rohölexporte. Berichten zufolge werden hier mehr als 90 Prozent der iranischen Exporte abgewickelt./da/DP/zb
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