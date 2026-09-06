FPÖ-Chef sieht Weidel bereits als künftige Kanzlerin

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WIEN (dpa-AFX) - Der Chef der rechten österreichischen Partei FPÖ, Herbert Kickl, hat den Wahlerfolg der AfD in Sachsen-Anhalt als Zeichen eines politischen Umbruchs in Deutschland bezeichnet. "Mit dem heutigen Tag weht wieder der starke Wind der Freiheit von 1989 durch Deutschland", sagte Kickl und zog einen Vergleich zum Mauerfall. Die Wähler in Sachsen-Anhalt hätten die "undemokratische Brandmauer" gegen die AfD eingerissen, so Kickl.

Die "patriotische Wende" in Deutschland nehme immer mehr an Fahrt auf und werde "letztlich mit einer Bundeskanzlerin Alice Weidel ihren endgültigen Durchbruch erzielen", sagte der Oppositionspolitiker Kickl über die AfD-Chefin.

FPÖ in fünf Bundesländer-Regierungen vertreten

Die FPÖ gewann 2024 die Parlamentswahl, doch Konservative, Sozialdemokraten und Liberale bildeten eine Regierung ohne die Rechten. Die FPÖ ist jedoch in fünf von neun Landesregierungen vertreten. In der Steiermark stellt sie den Landeshauptmann (Ministerpräsident)./al/DP/zb

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