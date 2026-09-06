Fünf Tote bei Unfall mit Amazon-Frachtflugzeug in Miami

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MIAMI (dpa-AFX) - Bei dem Unfall eines Amazon-Frachtflugzeugs am Flughafen in Miami im US-Bundesstaat Florida sind nach Behördenangaben fünf Menschen ums Leben gekommen. Fünf weitere seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es auf einer Pressekonferenz./rin/DP/zb

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