Grünen-Spitzenkandidatin: Klimawandel hat Wähler umgetrieben

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die Spitzenkandidatin der Grünen in Sachsen-Anhalt, Susan Sziborra-Seidlitz, führt den absehbar hohen Stimmenanteil für die eigene Partei bei der Landtagswahl auch auf den Hitzesommer zurück. "In jeder einzelnen Hitzephase dieses Sommers lag der heißeste Ort in Sachsen-Anhalt", sagte sie nach der ersten Hochrechnung in der ARD, bei der die Partei auf 8,7 Prozent kam. "Die Menschen machen sich Sorgen um die Klimakrise, auch wenn sich das oft nicht so abbildet und auch wenn heute eine Partei die stärkste Partei geworden ist, die das komplett ignoriert", betonte die Spitzenkandidatin mit Blick auf die AfD, die mit Abstand stärkste Partei werden dürfte./maa/DP/zb