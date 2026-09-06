Hallervorden gibt Merz Mitschuld an Wahldebakel der CDU

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der Schauspieler Dieter "Didi" Hallervorden hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Mitschuld am Wahldebakel der CDU in Sachsen-Anhalt gegeben. Hallervorden sagte in der ARD, der Bundeskanzler werde irgendwann nicht mehr Merz heißen. Merz habe viel Schuld daran, dass man der CDU auch bundesweit nichts mehr zutraue. "Das hat eine schlechte Begleitmusik ergeben für Sachsen-Anhalt."

Der Kabarettist Hallervorden war Gast bei der Wahlparty der CDU in Magdeburg. An Auftritten Hallervordens mit Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) hatte es Kritik gegeben. Der 90-jährige Kabarettist und Schauspieler hatte diese Auftritte auch für scharfe Kritik am Kurs von CDU und SPD in der Bundesregierung genutzt./hoe/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Staatshaushalt
Ratingagenturen warnen Deutschland vor Schuldenrisikengestern, 05:24 Uhr · dpa-AFX
Ratingagenturen warnen Deutschland vor Schuldenrisiken
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könnteheute, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar seinheute, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen