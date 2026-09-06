Isar Aerospace Rakete hebt erfolgreich zum zweiten Start ab

ANDØYA (dpa-AFX) - Die Spectrum-Rakete des deutschen Herstellers Isar Aerospace ist zu ihrem zweiten Testflug ins All gestartet. Die Rakete hob um 22.12 Uhr vom norwegischen Weltraumbahnhof Andøya ab, wie auf einem Livestream zu sehen war. Nach zehn Minuten riss die Videoübertragung zum Boden ab, nachdem die Rakete die maximale Reichweite der Verbindung überschritten hatte./cho/DP/zb