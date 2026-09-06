Klingbeil: Nicht mit der AfD an einen Tisch

BERLIN (dpa-AFX) - Die SPD will nach den Worten ihres Parteichefs Lars Klingbeil auch nach dem AfD-Erfolg bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt keine Verhandlungen mit der Partei führen. Die SPD setze sich mit der AfD "nicht an einen Tisch", sagte Klingbeil im ZDF. Die SPD habe immer für demokratische Mehrheiten in dem Land gekämpft. "Wir werden hier der AfD nicht die Hand ausstrecken." Der Abend sei eine Zäsur. Für seine Partei sei es aber "ein stabiles Ergebnis". Vor ein paar Wochen sei die Frage im Raum gestanden, ob die SPD überhaupt wieder in den Landtag hineinkomme./bw/DP/zb