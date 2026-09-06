Lydia Hüskens kündigt Rücktritt von FDP-Landesvorsitz an
dpa-AFX · Uhr
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach dem verpassten Wiedereinzug der FDP in den Magdeburger Landtag hat Sachsen-Anhalts FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens ihren Rücktritt angekündigt. "Wir müssen jetzt morgen einfach schlicht darüber reden, wie wir es machen, ob wir es mit sofortiger Wirkung machen oder den Landesparteitag im April nehmen dafür, um da den Wechsel zu machen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur./mse/DP/zb
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