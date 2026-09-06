Lydia Hüskens kündigt Rücktritt von FDP-Landesvorsitz an

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Nach dem verpassten Wiedereinzug der FDP in den Magdeburger Landtag hat Sachsen-Anhalts FDP-Landesvorsitzende Lydia Hüskens ihren Rücktritt angekündigt. "Wir müssen jetzt morgen einfach schlicht darüber reden, wie wir es machen, ob wir es mit sofortiger Wirkung machen oder den Landesparteitag im April nehmen dafür, um da den Wechsel zu machen", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur./mse/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Staatshaushalt
Ratingagenturen warnen Deutschland vor Schuldenrisikengestern, 05:24 Uhr · dpa-AFX
Ratingagenturen warnen Deutschland vor Schuldenrisiken
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könnteheute, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar seinheute, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen