Niedersachsens CDU-Landeschef fordert eine Milliarde Euro mehr für Kommunen

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

LANGENHAGEN (dpa-AFX) - Niedersachsens CDU-Landeschef Sebastian Lechner hat eine Milliarde Euro zusätzlich für die Kommunen gefordert. Das Land verfüge über einen finanziellen Spielraum von 4,4 Milliarden Euro, gebe davon aber nur 1,2 Milliarden Euro an die Kommunen weiter, sagte Lechner bei einer CDU-Wahlkampfveranstaltung mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) in Langenhagen bei Hannover.

Zudem will die CDU laut Lechner die seinen Angaben nach 106 Förderprogramme des Landes für Kommunen grundsätzlich abschaffen. Die damit verbundenen 3,5 Milliarden Euro sollten stattdessen direkt über den kommunalen Finanzausgleich verteilt werden. Die Verantwortlichen vor Ort wüssten besser als die Landesregierung, wofür sie das Geld benötigten, sagte der 45-Jährige./lfi/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Staatshaushalt
Ratingagenturen warnen Deutschland vor Schuldenrisikengestern, 05:24 Uhr · dpa-AFX
Ratingagenturen warnen Deutschland vor Schuldenrisiken
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kolumne von Stefan Riße
Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar seinheute, 08:00 Uhr · Acatis
Auswertung von FTSE100, Cac40 und Co.
Acht starke Europa-Aktien (die wenig mit KI zu tun haben)02. Sept. · onvista
Alle Plus-Analysen