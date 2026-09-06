Polizei: Bislang keine größeren Vorkommnisse bei Landtagswahl

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MAGDEBURG (dpa-AFX) - Im Zusammenhang mit der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist es in der Landeshauptstadt zunächst weitgehend ruhig geblieben. Es habe das ganze Wochenende über in Magdeburg keine besonderen Vorkommnisse gegeben, die mit der Wahl in Verbindung stünden, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Bei Versammlungen und Demonstrationen hätten insgesamt rund 450 Menschen teilgenommen. Die größte Kundgebung mit rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war demnach von der Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) angemeldet worden./maa/DP/zb

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