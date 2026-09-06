Polizei findet zwölf Sprengsätze an Stromtrassen in Sachsen

GÖRLITZ (dpa-AFX) - Nach Angriffen auf das Stromnetz in anderen Bundesländern hat die Polizei auch in Ostsachsen insgesamt zwölf Sprengvorrichtungen entdeckt. "Diese sollten Schäden an den elektrischen Hochspannungsleitungen durch einen Kurzschluss herbeiführen", informierten die Sicherheitsbehörden. Die Sprengsätze seien "selbst hergestellt" worden. Spezialisten des Landeskriminalamtes hätten sie entschärft. "Zu einem tatsächlichen Schaden oder Beeinträchtigungen der Stromversorgung kam es nicht. Es besteht keine Gefahrenlage für die Bevölkerung", hieß es.

Fündig wurden die Ermittler im Bereich von Hochspannungstrassen südlich des Umspannwerks Bärwalde nahe Lippen sowie östlich des Umspannwerks Graustein nahe Schleife. Die Orte befinden sich in der Lausitzer Braunkohleregion nahe der Grenze zu Brandenburg. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit versuchter Störung öffentlicher Betriebe und versuchter verfassungsfeindlicher Sabotage.

Polizeieinsatz läuft weiter - Hinweise von Bürgern erbeten

Am Freitag war es in der Region zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Auslöser waren "behördenübergreifende Informationen" und die Meldung eines aufmerksamen Bürgers. Aktuell werde eine Verbindung zu anderen Fällen in Bandenburg und Nordrhein-Westfalen geprüft, informierten die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft Dresden. "Die sächsischen Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden stehen mit den betroffenen Ländern in enger Abstimmung."

Unterdessen geht der Einsatz weiter. Rein vorsorglich werde die elektrische Infrastruktur weiter abgesucht, hieß es. Die Ermittler setzen zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise seien im Bereich von Hochspannungstrassen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen. Von besonderem Interesse seien Bild- und Videomaterial. "Solche Aufnahmen können wichtige Erkenntnisse liefern und die Ermittlungsarbeit maßgeblich unterstützen", so die Behörden: "Jeder Hinweis kann für die Aufklärung der Vorfälle von Bedeutung sein."/hum/DP/zb