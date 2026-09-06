Prognosen: AfD klar vor CDU bei Wahl in Sachsen-Anhalt
dpa-AFX · Uhr
BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt liegt die AfD mit Spitzenkandidat Ulrich Siegmund weit vorn. Nach den Prognosen von ARD und ZDF landet die CDU von Ministerpräsident Sven Schulze mit großem Abstand auf Platz zwei./shy/DP/zb
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