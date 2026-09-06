Sachsen-Anhalts Regierungschef Schulze: Keine Abweichler in CDU-Fraktion

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MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts CDU-Landesvorsitzender Sven Schulze geht auch nach der Niederlage seiner Partei bei der Landtagswahl von der Geschlossenheit der CDU-Landtagsfraktion aus. Die CDU-Abgeordneten im Landtag von Sachsen-Anhalt stünden geschlossen zusammen, er erwarte keine Abweichler, sagte Schulze in der ARD. Vor der Wahl war spekuliert worden, dass AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund mit Unterstützung aus der CDU-Fraktion zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden könnte. Das Land Sachsen-Anhalt sei jedoch gespalten, sagte Schulze mit Blick auf den deutlichen Sieg der AfD auf der einen und die Resultate der übrigen Parteien auf der anderen Seite. "Alle Parteien sind gefordert, dass wir wieder zusammenfinden", sagte Schulze./uk/DP/zb

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