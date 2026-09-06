Schulze: Ergebnis 'richtig niederschmetternd'

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts CDU-Spitzenkandidat und Regierungschef Sven Schulze hat das Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als "richtig niederschmetternd" bezeichnet. Zur Frage, was das für ihn als Parteichef heiße, verwies Schulze auf die Sitzungen der CDU-Gremien am Montag. Man müsse das Ergebnis und was es für die CDU in Sachsen-Anhalt bedeute, dann im Landesvorstand besprechen, erklärte Schulze im MDR.

Zum einen gebe es Stimmen, die ihn aufforderten, dass er weiter standhaft bleiben solle. Zum anderen gebe es wahrscheinlich Einzelne, die jetzt sagten: "Wir müssen jetzt mit jemand anderem an der Spitze der CDU arbeiten." Schulze sagte, dies wolle er in dem Gremium diskutieren, wo es hingehöre, nämlich im CDU-Landesvorstand gemeinsam mit den Kreisvorsitzenden./raz/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Staatshaushalt
Ratingagenturen warnen Deutschland vor Schuldenrisikengestern, 05:24 Uhr · dpa-AFX
Ratingagenturen warnen Deutschland vor Schuldenrisiken
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könnteheute, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar seinheute, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen