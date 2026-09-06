Schwerdtner will AfD von Regierung fernhalten

BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke will laut Parteichefin Ines Schwerdtner nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt den Wahlsieger AfD von der Regierungsmacht fernhalten. "Es liegt bei der CDU, zu sagen: Wer übernimmt jetzt die Verantwortung", sagte Schwerdtner im ZDF mit Blick auf eine mögliche künftige Regierung mit Unterstützung der Linken. "Es muss ganz klar sein, dass es keine wechselnden Mehrheiten mit der AfD gibt", so die Linke-Chefin weiter. Die Partei dürfe nicht an die Schalthebel kommen. Zudem wolle ihre Partei über Inhalte reden - etwa über mehr Kita-Plätze./bw/DP/zb