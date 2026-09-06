Siegmund: 'Natürlich ist es ein Regierungsauftrag'

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MAGDEBURG (dpa-AFX) - AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sieht bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt einen Regierungsauftrag für seine Partei. Mit Blick auf das gute Abschneiden der AfD sagte er im Sender ntv: "Natürlich ist es ein Regierungsauftrag." Zugleich sagte er aber, er sehe aktuell keine Partner für eine Koalition. Laut Hochrechnungen reicht es nicht für eine Alleinregierung der AfD. Die Menschen wollten wieder eine positive Perspektive, sagte Siegmund. "Und genau das ist der Regierungsauftrag, den wir in Sachsen-Anhalt haben. Und damit möchten wir schnellstmöglich beginnen."/kre/DP/zb

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