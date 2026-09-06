SPD-Generalsekretär erwartet schwierige Regierungsbildung

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BERLIN (dpa-AFX) - SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf erwartet eine schwierige Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt. "Es sind komplizierte Verhältnisse und wir müssen jetzt abwarten, wie der Abend sich weiterentwickelt", sagte Klüssendorf im ZDF.

Die SPD könne "mit einem gewissen positiven Gefühl, auch mit Selbstbewusstsein" aus der Wahl gehen, weil sie in den letzten Wochen doch noch viele Wählerinnen und Wähler von sich habe überzeugen können.

Die Sozialdemokraten wollten ihren Beitrag dazu leisten, eine demokratische Mehrheit gegenüber der AfD zu bilden. Zugleich räumte Klüssendorf ein, es sei "wirklich ein dramatisches Ergebnis der AfD"./bk/DP/zb

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