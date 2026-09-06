US-Unterhändler Witkoff und Kushner erstmals in Kiew

KIEW (dpa-AFX) - Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sind die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner erstmals in Kiew eingetroffen. Das berichteten mehrere Kiewer Medien; die Nachrichtenagentur Unian zeigte ein Video der Ankunft der beiden Männer in der ukrainischen Hauptstadt mit dem Zug./fko/DP/zb