Warum dieser September an den Börsen anders werden könnte
onvista · Uhr
Die Märkte sind in einem der saisonal schwächsten Monate des Jahres angekommen. Doch dieser September könnte anders werden. Woran das liegt und welche Risikofaktoren Anleger weiter beachten müssen, erfahrt ihr hier.
Der September hat begonnen, und er hat gleich zu Wochenschluss gezeigt, warum er einen so schlechten Ruf genießt. Nach einer verkürzten Feiertagswoche steht unter dem Strich eine seltsame Bilanz. Der S&P 500 beendete die Woche mit 7.718 Punkten praktisch unverändert und liegt damit nur rund ein Prozent unter seinem Allzeithoch vom 13. August, was die Jahresbilanz auf etwa 13 Prozent im Plus hält.
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