Wochenausblick – EZB-Zinsentscheid, US-Inflation und Apples Produktevent im Fokus

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Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick vor allem auf Europa und Asien. In Deutschland steht mit der Industrieproduktion ein wichtiger Indikator für die Verfassung des verarbeitenden Gewerbes auf der Agenda. Die Daten sind für den Markt besonders relevant, weil sie einen frühen Hinweis darauf geben können, wie robust die industrielle Aktivität in Deutschlands exportorientierter Wirtschaft ist. Daneben rücken mit den Sentix-Konjunkturerwartungen, dem Bruttoinlandsprodukt der Eurozone in dritter Veröffentlichung sowie den endgültigen Beschäftigungsdaten wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa in den Fokus. Diese Kennzahlen sind vor allem deshalb relevant, da sie die Erwartungen an Wachstum, Unternehmensgewinne und den weiteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank beeinflussen können. Aus der Schweiz wird zudem die Arbeitslosenquote erwartet, die Hinweise auf die Stabilität der dortigen Binnenkonjunktur liefern dürfte.Am Dienstag verdichtet sich der Datenkalender insbesondere in Asien und Europa. Aus China wird die Handelsbilanz veröffentlicht, die Hinweise auf die außenwirtschaftliche Dynamik und die globale Nachfrage liefern kann. In Japan stehen die zweite Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts, die Leistungsbilanz sowie Handelsdaten auf dem Programm. Für Deutschland ist die Veröffentlichung der Handelsbilanz relevant, während aus Frankreich und den Niederlanden weitere Außenhandels- und Inflationsdaten folgen. Zudem veranstalten Oerlikon und Sandoz in der Schweiz ihre Kapitalmarkttage, auf denen sie über ihre Strategie und Geschäftsentwicklung informieren. Bei Logitech und Nike stehen die Hauptversammlungen auf der Agenda.Zur Wochenmitte stehen geldpolitische und unternehmensseitige Impulse im Vordergrund. Aus China kommen mit Verbraucher- und Erzeugerpreisen wichtige Inflationsdaten. Unternehmensseitig dürfte insbesondere Apple im Fokus stehen. Der Konzern plant am 9. September sein neues iPhone sowie weitere Produkte vorzustellen. Die Erwartungen an die Produktpräsentation könnten die Entwicklung der Apple-Aktie beeinflussen.Am Donnerstag dürfte der EZB-Zinsentscheid das zentrale Ereignis der Woche sein. Neben der Zinsentscheidung selbst wird vor allem die anschließende Pressekonferenz aufmerksam verfolgt werden, da sie Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs in der Eurozone liefern könnte. Flankiert wird dies von endgültigen Verbraucherpreisen aus Deutschland. In den USA werden unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Erzeugerpreise veröffentlicht. Auf Unternehmensebene legen Adobe und Macy's ihre Quartalszahlen vor.Zum Wochenschluss rückt vor allem die US-Inflation in den Mittelpunkt. Mit den Verbraucherpreisen für August sowie den Realeinkommen erhalten die Märkte wichtige Hinweise auf Preisentwicklung und Kaufkraft in den Vereinigten Staaten. Aus Großbritannien werden Industrieproduktion und Handelsbilanz veröffentlicht, aus Japan die Erzeugerpreise. Unternehmensseitig ist der Kalender vergleichsweise ruhig, im Fokus stehen in Deutschland die Verkehrszahlen von Fraport.Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Quelle: HSBC