Wochenausblick – EZB-Zinsentscheid, US-Inflation und Apples Produktevent im Fokus
HSBC · Uhr
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwarten uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:
Montag:
Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick vor allem auf Europa und Asien. In Deutschland steht mit der Industrieproduktion ein wichtiger Indikator für die Verfassung des verarbeitenden Gewerbes auf der Agenda. Die Daten sind für den Markt besonders relevant, weil sie einen frühen Hinweis darauf geben können, wie robust die industrielle Aktivität in Deutschlands exportorientierter Wirtschaft ist. Daneben rücken mit den Sentix-Konjunkturerwartungen, dem Bruttoinlandsprodukt der Eurozone in dritter Veröffentlichung sowie den endgültigen Beschäftigungsdaten wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa in den Fokus. Diese Kennzahlen sind vor allem deshalb relevant, da sie die Erwartungen an Wachstum, Unternehmensgewinne und den weiteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank beeinflussen können. Aus der Schweiz wird zudem die Arbeitslosenquote erwartet, die Hinweise auf die Stabilität der dortigen Binnenkonjunktur liefern dürfte.
Dienstag:
Am Dienstag verdichtet sich der Datenkalender insbesondere in Asien und Europa. Aus China wird die Handelsbilanz veröffentlicht, die Hinweise auf die außenwirtschaftliche Dynamik und die globale Nachfrage liefern kann. In Japan stehen die zweite Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts, die Leistungsbilanz sowie Handelsdaten auf dem Programm. Für Deutschland ist die Veröffentlichung der Handelsbilanz relevant, während aus Frankreich und den Niederlanden weitere Außenhandels- und Inflationsdaten folgen. Zudem veranstalten Oerlikon und Sandoz in der Schweiz ihre Kapitalmarkttage, auf denen sie über ihre Strategie und Geschäftsentwicklung informieren. Bei Logitech und Nike stehen die Hauptversammlungen auf der Agenda.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte stehen geldpolitische und unternehmensseitige Impulse im Vordergrund. Aus China kommen mit Verbraucher- und Erzeugerpreisen wichtige Inflationsdaten. Unternehmensseitig dürfte insbesondere Apple im Fokus stehen. Der Konzern plant am 9. September sein neues iPhone sowie weitere Produkte vorzustellen. Die Erwartungen an die Produktpräsentation könnten die Entwicklung der Apple-Aktie beeinflussen.
Donnerstag:
Am Donnerstag dürfte der EZB-Zinsentscheid das zentrale Ereignis der Woche sein. Neben der Zinsentscheidung selbst wird vor allem die anschließende Pressekonferenz aufmerksam verfolgt werden, da sie Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs in der Eurozone liefern könnte. Flankiert wird dies von endgültigen Verbraucherpreisen aus Deutschland. In den USA werden unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Erzeugerpreise veröffentlicht. Auf Unternehmensebene legen Adobe und Macy's ihre Quartalszahlen vor.
Freitag:
Zum Wochenschluss rückt vor allem die US-Inflation in den Mittelpunkt. Mit den Verbraucherpreisen für August sowie den Realeinkommen erhalten die Märkte wichtige Hinweise auf Preisentwicklung und Kaufkraft in den Vereinigten Staaten. Aus Großbritannien werden Industrieproduktion und Handelsbilanz veröffentlicht, aus Japan die Erzeugerpreise. Unternehmensseitig ist der Kalender vergleichsweise ruhig, im Fokus stehen in Deutschland die Verkehrszahlen von Fraport.
Das war's schon mit dem Wochenausblick - Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.
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Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
Montag:
Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick vor allem auf Europa und Asien. In Deutschland steht mit der Industrieproduktion ein wichtiger Indikator für die Verfassung des verarbeitenden Gewerbes auf der Agenda. Die Daten sind für den Markt besonders relevant, weil sie einen frühen Hinweis darauf geben können, wie robust die industrielle Aktivität in Deutschlands exportorientierter Wirtschaft ist. Daneben rücken mit den Sentix-Konjunkturerwartungen, dem Bruttoinlandsprodukt der Eurozone in dritter Veröffentlichung sowie den endgültigen Beschäftigungsdaten wichtige Hinweise auf die wirtschaftliche Entwicklung in Europa in den Fokus. Diese Kennzahlen sind vor allem deshalb relevant, da sie die Erwartungen an Wachstum, Unternehmensgewinne und den weiteren geldpolitischen Kurs der Europäischen Zentralbank beeinflussen können. Aus der Schweiz wird zudem die Arbeitslosenquote erwartet, die Hinweise auf die Stabilität der dortigen Binnenkonjunktur liefern dürfte.
Dienstag:
Am Dienstag verdichtet sich der Datenkalender insbesondere in Asien und Europa. Aus China wird die Handelsbilanz veröffentlicht, die Hinweise auf die außenwirtschaftliche Dynamik und die globale Nachfrage liefern kann. In Japan stehen die zweite Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts, die Leistungsbilanz sowie Handelsdaten auf dem Programm. Für Deutschland ist die Veröffentlichung der Handelsbilanz relevant, während aus Frankreich und den Niederlanden weitere Außenhandels- und Inflationsdaten folgen. Zudem veranstalten Oerlikon und Sandoz in der Schweiz ihre Kapitalmarkttage, auf denen sie über ihre Strategie und Geschäftsentwicklung informieren. Bei Logitech und Nike stehen die Hauptversammlungen auf der Agenda.
Mittwoch:
Zur Wochenmitte stehen geldpolitische und unternehmensseitige Impulse im Vordergrund. Aus China kommen mit Verbraucher- und Erzeugerpreisen wichtige Inflationsdaten. Unternehmensseitig dürfte insbesondere Apple im Fokus stehen. Der Konzern plant am 9. September sein neues iPhone sowie weitere Produkte vorzustellen. Die Erwartungen an die Produktpräsentation könnten die Entwicklung der Apple-Aktie beeinflussen.
Donnerstag:
Am Donnerstag dürfte der EZB-Zinsentscheid das zentrale Ereignis der Woche sein. Neben der Zinsentscheidung selbst wird vor allem die anschließende Pressekonferenz aufmerksam verfolgt werden, da sie Hinweise auf den weiteren geldpolitischen Kurs in der Eurozone liefern könnte. Flankiert wird dies von endgültigen Verbraucherpreisen aus Deutschland. In den USA werden unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Erzeugerpreise veröffentlicht. Auf Unternehmensebene legen Adobe und Macy's ihre Quartalszahlen vor.
Freitag:
Zum Wochenschluss rückt vor allem die US-Inflation in den Mittelpunkt. Mit den Verbraucherpreisen für August sowie den Realeinkommen erhalten die Märkte wichtige Hinweise auf Preisentwicklung und Kaufkraft in den Vereinigten Staaten. Aus Großbritannien werden Industrieproduktion und Handelsbilanz veröffentlicht, aus Japan die Erzeugerpreise. Unternehmensseitig ist der Kalender vergleichsweise ruhig, im Fokus stehen in Deutschland die Verkehrszahlen von Fraport.
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Quelle: HSBC
Wichtige Hinweise
Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany ("HSBC") erstellt. Es dient ausschließlich der Information und darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden. Das Dokument ist ein Marketinginstrument. Die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieser Darstellung ("Frontrunning") besteht nicht. Auch ersetzt das Dokument keine an den individuellen Anforderungen ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Ein Zeichnungsangebot ist hiermit ebenfalls noch nicht verbunden. Das Dokument richtet sich nur an Personen, die ihren dauerhaften Wohnsitz/Sitz in Deutschland oder Österreich haben. Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen und insbesondere nicht für US-Staatsbürger bestimmt. Eventuell gemachte Angaben zur historischen Wertentwicklung (einschließlich Simulationen) sowie Prognosen über eine künftige Wertentwicklung der dargestellten Finanzprodukte/Finanzindizes sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Soweit die besprochenen Finanzprodukte in einer anderen Währung als EUR notieren, kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Die steuerliche Behandlung eines Investments hängt von den persönlichen Verhältnissen des Investors ab und kann künftigen Änderungen unterworfen sein. Die in diesem Dokument gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen keine Gewähr und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen.
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Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
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