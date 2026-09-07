1 MILLION Euro in 30 Jahren? Warum das NICHT reicht!

Reichen 5.000 Euro Netto im Monat wirklich aus, um reicher zu werden? Und warum führt mehr Gehalt oft nur zu höheren Ausgaben? In diesem Video geht es um finanzielles Wettrüsten, die richtige Sparquote und das Mindset für echten Vermögensaufbau.



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► Darum geht's im Video:

In dieser Folge diskutiert Richard „Richy“ Dittrich (Börse Stuttgart Group) mit Alex Fischer darüber, warum viele Menschen trotz steigendem Einkommen im finanziellen Hamsterrad gefangen bleiben. Erfahre, was hinter dem Phänomen des „finanziellen Wettrüstens“ steckt, warum eine einfache Million im Alter inflationsbedingt gar nicht so viel Wert ist, wie viele denken – und wie du deine Sparrate dynamisch anpasst, um den Zinseszins-Effekt ab 10 bis 15 Jahren exponentiell für dich zu nutzen.





Timestamps:

00:00 ► Finanzielle Freiheit & Mindset: Die Illusion der Mittelschicht

01:08 ► Finanzielles Wettrüsten: Warum mehr Gehalt oft nicht reicher macht

03:24 ► Frugalismus vs. Alltag: Der Mittelweg bei der Sparquote

04:24 ► Dynamische Sparrate: Gewohnheiten & Zinseszins von Anfang an

06:37 ► Der Inflations-Schock: Was ist die Million in 30 Jahren wirklich wert?

08:46 ► Passives Einkommen im Alter: Wie viel bleibt von den Dividenden übrig?

11:38 ► Humankapital & Lebensqualität: Konsum, Urlaub und Kompromisse

12:58 ► Ausgaben optimieren & Rendite steigern: Das Hobby Vermögensaufbau

15:15 ► Wann winkt die finanzielle Unabhängigkeit? Teilzeit vor der Rente

16:34 ► Die Realität beim Vermögensaufbau: Der Wendepunkt nach 15 Jahren

19:03 ► Fazit: Geldanlage als Marathon – Konsistenz schlägt Aktionismus



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🕐 Das Video wurde am 07.09.2026 um 19:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.