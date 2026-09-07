63 % WO₃: Tungsten San Juan bestätigt Konzentrate in Handelsqualität



EQS-Media / 07.09.2026 / 08:20 CET/CEST



Stockholm, 7. September2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) gibt die Ergebnisse des metallurgischen Testprogramms zur Prozessauslegung bekannt, das von SLR Consulting Limited in dessen Labor in Truro (Vereinigtes Königreich) an einer Großprobe aus dem San-Juan-Projekt in A Gudiña, Ourense, durchgeführt wurde.

Das Programm lief von April bis Juli 2026 in Abstimmung mit Minepro Solutions. Ziel war es, den Konzentratgehalt und die Wolfram-Ausbeute zu bestimmen, die mit konventioneller Schwerkraftkonzentration erreichbar sind.

Der von SLR Consulting durchgeführte Test wurde ausschließlich mit einem gravimetrischen Prozesskreislauf durchgeführt. Keine Flotation, keine chemischen Trennreagenzien und mit konventionelle Standardausrüstung.

Wichtigste Ergebnisse

63,1 % WO₃ In der Reinigungsstufe erzielter Konzentratgehalt Keine Flotation Ausschließlich schwerkraftbasierter Prozesskreislauf. Keine chemischen Trennreagenzien und keine Laugung. 6,67 kWh/t Bond-Zerkleinerungsindex, als „sehr leicht“ eingestuft. Der Abrasionsindex von 0,12 stuft das Erz als „wenig abrasiv“ ein. 92 % Anteil an freiem oder aufgeschlossenem Scheelit in der Probe. Nur 4 % sind eingekapselt. 0,07 m²/t/Tag Spezifische Eindickerfläche, kompatibel mit konventioneller Eindickungstechnologie.

Der getestete Prozesskreislauf umfasste eine Entschlämmung mittels Hydrozyklon, eine Konzentration mittels Spiralen, eine Auskehrstufe und eine Reinigungsstufe. Er überführte 49,9 % des im Aufgabegut enthaltenen Wolframs in ein Konzentrat, dessen Masse 0,7 % des ursprünglichen Aufgabeguts entsprach. Die gesamte eingesetzte Ausrüstung ist konventionell und handelsüblich: Hydrozyklon, Spiralen, Rütteltische und Eindicker.

Pedro E. Jiménez de Francisco, Projektleiter von Tungsten San Juan S.L., kommentiert:

„Das von SLR durchgeführte Arbeitsprogramm hat es uns ermöglicht, das Verhalten des Erzes umfassend zu charakterisieren. Grundlage war ein umfangreiches Programm metallurgischer Tests und mineralogischer Untersuchungen, das speziell auf die Phasen Engineering und Projektdefinition ausgelegt war.

„Die von SLR erzielten Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend und bestätigen nicht nur das erhebliche Potenzial der Lagerstätte, sondern liefern auch eine fundierte technische Grundlage für die Auslegung der zukünftigen Aufbereitungsanlage. Dadurch können zentrale Prozessparameter validiert und die geplante Konfiguration der verschiedenen Stufen der Erzaufbereitung optimiert werden. Diese Informationen stellen einen wesentlichen Schritt zur Reduzierung technischer Risiken und zur Definition einer effizienten und wettbewerbsfähigen Aufbereitungsstrategie dar.“

Marktvergleich*

Zum Vergleich sind im Folgenden die metallurgischen Parameter aufgeführt, die von in Betrieb befindlichen Wolframbergwerken und von Projekten mit einer verfügbaren Machbarkeits- oder Vor-Machbarkeitsstudie veröffentlicht wurden. Alle Objekte mit öffentlich verfügbaren Daten sind enthalten, ohne Vorauswahl.



Objekttyp Gehalt des Aufgabeguts Ausbeute kg WO₃/t In Betrieb befindliche Bergwerke (Europa und Australien) 0,13 % – 0,24 % 60 %

0,86 – 1,37 Projekte mit Machbarkeits- oder Vor-Machbarkeitsstudie 0,10 % – 0,45 % 55 % – 81 % 0,74 – 3,65 Tungsten San Juan (Labortestprogramm**) 0,73 % 49,9 – XX % 3,64



Gehalte in WO₃. Die letzte Spalte ist das Produkt aus Gehalt und Ausbeute, d. h. die Menge an zurückgewonnenem Wolfram pro Tonne aufbereiteten Erzes. Die Zahlen für in Betrieb befindliche Bergwerke stammen aus Quartalsberichten, die für Projekte aus veröffentlichten Machbarkeits- und Vor-Machbarkeitsstudien.

Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB, kommentiert:

„Diese Ergebnisse bestätigen, was wir über das San-Juan-Projekt dargelegt haben: Es handelt sich um eine Lagerstätte, die durch Schwerkraftkonzentration mit Standardausrüstung und ohne chemische Trennverfahren aufbereitet werden kann. Das bedeutet eine Aufbereitungsanlage, die sich einfacher bauen und kostengünstiger betreiben lässt. Ihr ökologischer Fußabdruck ist deutlich geringer als der eines Projekts, das eine Flotation erfordert.

„Dies ist der bestmögliche Ausgangspunkt für das Detail-Engineering und die nächste Phase des Projekts.“

Nächste Schritte

Die nächsten Schritte für das Projekt bestehen darin, das Detail-Engineering, den Bau der Aufbereitungsanlage und die Inbetriebnahme im Jahr 2027 voranzutreiben.

Über Tungsten San Juan

Tungsten San Juan S.L. ist Eigentümer des San-Juan-Wolframprojekts, das in der Gemeinde A Gudiña in der Provinz Ourense, Galicien, im Nordwesten Spaniens liegt. Weitere Informationen zum Projekt unter: https://tungsten-sanjuan.com/de/startseite/

*Quellen für den Marktvergleich:

EQ Resources Limited, Quarterly Activities Report für die Quartale zum 30. September 2025 und zum 31. März 2026.

Almonty Industries Inc., Annual Information Form vom 18. März 2026 sowie NI 43-101 Technical Report on the Mineral Resources and Reserves of the Sangdong Project, South Korea, vom 23. Juni 2025, mit Stichtag 28. Februar 2025.

Abenójar Tungsten S.A., El Moto Tungsten Project Bankable Feasibility Study – Executive Summary, mit Stichtag 31. Oktober 2024.

Tungsten Mining NL, Mt Mulgine Pre-Feasibility Study Results, ASX-Mitteilung, 29. Januar 2021.

**Die Daten für das San-Juan-Wolframprojekt basieren auf einem Labortest an einer Großprobe aus dem Projekt. Sie sind nicht direkt mit der Leistung einer Industrieanlage im kontinuierlichen Betrieb vergleichbar. Das obere Ende des Ausbeutebereichs wird durch den Anreicherungsprozess in der Anlage bestimmt.

Sprachversionen

Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version maßgebend.

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende zu unterstützen.

Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakt Eurobattery Minerals AB

Roberto García Martínez – CEO

E-Mail: info@eurobatteryminerals.com

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com

Mentor

Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB.

Tel.: +46 (0)8 503 015 50

E-Mail: ca@mangold.se

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Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

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