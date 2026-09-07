AfD lotet Regierungsoptionen aus - CDU sieht sich in Opposition

Berlin, 07. Sep (Reuters) - Die ⁠AfD lotet nach dem klaren Wahlsieg in Sachsen-Anhalt Möglichkeiten zur Bildung einer Regierung aus. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund signalisierte am Montag in Berlin, sich der Wahl zum Ministerpräsidenten stellen zu wollen, sofern es eine stabile Regierung gebe und er seine Inhalte durchsetzen könne. Die AfD bot der CDU Gespräche an. Möglich wäre auch eine Zusammenarbeit mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Von diesem gab es bereits Signale für eine Kooperation. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze räumte die Niederlage seiner CDU ein und sieht den Regierungsauftrag nun bei der AfD. Die Bundesregierung ‌ringt unterdessen um ihren Reformkurs. Vor allem aus der SPD wurden Stimmen laut, manche Vorhaben zu überdenken, was die Wirtschaft wiederum ablehnt.

"Selbstverständlich trete ich als Ministerpräsidenten-Kandidat in Sachsen-Anhalt an, wenn es sich abzeichnet, dass ich eine stabile Mehrheit auf den Weg gebracht habe", so Siegmund. "Das ist heute überhaupt nicht absehbar." Deswegen gehe ⁠es jetzt darum, eine stabile ⁠Mehrheit in den nächsten Tagen und Wochen zu organisieren. AfD-Co-Chef Tino Chrupalla ergänzte: "Wir sind gesprächsbereit auch in Richtung CDU."

Die in Teilen rechtsextreme AfD war am Sonntag mit weitem Abstand stärkste Partei in Sachsen-Anhalt geworden. Sie konnte ihr Ergebnis mehr als verdoppeln und kam auf 43,8 Prozent, während sich die CDU mehr als halbierte und nur noch 17,2 Prozent der Stimmen bekam. Für eine AfD-Alleinregierung reichte es jedoch nicht. Mit dem BSW, das auf 5,3 Prozent kam, würde es eine knappe Mehrheit geben.

BSW OFFEN FÜR ZUSAMMENARBEIT MIT AFD

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht deutete an, Schnittmengen mit der AfD zu sehen. "Jetzt gibt es hoffentlich Mehrheiten im Magdeburger Landtag für einen Kurswechsel in der Energiepolitik, ein ‌Ende der Russland-Sanktionen, bessere Bildung und eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks." Diese Mehrheiten wolle das ‌BSW nutzen. Die CDU mit Ministerpräsident Schulze sei der Wahlverlierer und müsse abgelöst werden. "Die Brandmauer-Politik ist gescheitert." CDU, SPD, Grüne und Linke haben jede Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen.

BSW-Spitzenkandidat Thomas Schulze deutete im Deutschlandfunk an, dass sich die neue Landtagsfraktion seiner Partei bei der Wahl eines Ministerpräsidenten im dritten Wahlgang enthalten könnte. Dann würde Siegmund im Landtag eine einfache Mehrheit reichen. Man ⁠müsse aber abwarten, ob Siegmund sich der Wahl stellen werde. Das BSW wolle zeitnah einen überparteilichen Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten vorschlagen.

CDU: SIND IN SACHSEN-ANHALT OPPOSITION, AFD ‌AM ZUG

Die CDU räumte ihre Niederlage ein. "Wir haben als CDU keinen Regierungsauftrag mehr. Wir ⁠sind Opposition", sagte Noch-Ministerpräsident Schulze nach den CDU-Gremiensitzungen in Berlin. Er ist erst seit Ende Januar Regierungschef des strukturschwachen Landes, in dem die Chemiebranche mit dem Schwerpunkt in Leuna eine wichtige Rolle spielt und unter den hohen Energiepreisen in Deutschland leidet. Laut Landesverfassung bleibt der Ministerpräsident so lange im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist.

CDU-Chef und Kanzler Friedrich Merz sagte, ein Übergang zur Tagesordnung sei nicht möglich. "Das macht etwas mit uns." Es sei die ‌schwerste Niederlage seiner Partei seit Jahrzehnten, die auch Konsequenzen haben müsse. Deutschland brauche trotzdem grundlegende ⁠Reformen. Dieser Kurs müsse fortgesetzt und besser erklärt werden. Er machte ⁠aber auch deutlich, bereit zu sein, über einzelne Aspekte der Rentenreform und auch über das Volumen der Steuerreform zu reden. Persönliche Konsequenzen schloss Merz aus. "Aufgeben ist für mich keine Option." Man werde nach den Landtagswahlen in zwei Wochen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern analysieren, was man anders machen könne.

SPD-Co-Chefin Bärbel Bas sagte, Reformen seien zwar notwendig, aber sie dürften nicht gegen Menschen gemacht werden und mit steigenden Preisen einhergehen. Forderungen nach längeren Arbeitszeiten und weniger Krankheitstagen schürten Verunsicherung und Misstrauen. Andere SPD-Politiker forderten deutliche Korrekturen am Rentenpaket. Menschen, die jahrelang schwer gearbeitet hätten, bräuchten eine Brücke in den Ruhestand, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, mit Blick auf die bisherige abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren.

Die Wirtschaft pochte auf schnelle Reformen. Der Handelsverband HDE teilte mit, man sei auf einen funktionierenden EU-Binnenmarkt angewiesen. "Eine Politik der Abschottung und der Ausgrenzung führt in die Irre", sagte HDE-Präsident Alexander von Preen. "Ich befürchte hohen Schaden für den Standort Deutschland, wenn potenzielle Fachkräfte aus dem Ausland ⁠nun davor zurückschrecken, zu uns zu kommen." Der Maschinenbauverband VDMA verwies darauf, dass Sachsen-Anhalt bereits die älteste Bevölkerungsstruktur in Deutschland habe. "In neun Jahren werden dem Arbeitsmarkt rund zwölf Prozent weniger Erwerbspersonen zur Verfügung stehen."

(Bericht von Andreas Rinke, Markus Wacket, Christian Krämer und Alexander Ratz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)