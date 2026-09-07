AfD triumphiert in Sachsen-Anhalt - aber wohl keine Alleinregierung

Berlin, 06. Sep (Reuters) - Die AfD ⁠hat die Wahl in Sachsen-Anhalt mit großem Vorsprung gewonnen. Die Rechtsaußen-Partei ist nicht weit von einer Mehrheit im Magdeburger Landtag entfernt. Sie könnte eine Koalition mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bilden, sollte dieses es knapp in den Landtag schaffen, wonach es derzeit aussieht. Beide Parteien stehen sich weniger ablehnend gegenüber, während sich CDU, SPD, Grüne und Linke bisher eindeutig gegen die in Teilen rechtsextreme AfD positioniert haben. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund sprach von einem klaren Regierungsauftrag, den er aber nur annehmen wolle, wenn er in einer Koalition auch seine Inhalte durchsetzen könne.

"Was es mit mir nicht ‌geben wird: Ein Verbiegen der eigenen Werte für Machtoptionen", sagte der 35-Jährige. "Ich sehe aber diesen Partner aktuell in dieser Konstellation nicht." Er wisse allerdings noch nicht, was das Wahlergebnis in den nächsten Tagen auslösen werde. Eine Minderheitsregierung will Siegmund nicht anstreben.

Schafft es das BSW in den Landtag, würde es für die AfD aller Wahrscheinlichkeit nach nicht für ⁠die absolute Mehrheit der Sitze ⁠reichen. Beide Parteien gemeinsam hätten dann aber eine knappe Mehrheit. Die ARD sieht das BSW bei 5,0 Prozent, das ZDF bei 5,1 Prozent. Für eine Regierung gegen die AfD müssten sehr unterschiedliche Parteien in irgendeiner Form zusammenarbeiten - CDU, Linke, Grüne und SPD und auch das BSW. BSW-Chefin Amira Mohamed Ali sagte, ihre Partei wolle sich für eine überparteiliche Regierung einsetzen. Man werbe für einen dritten Weg, nämlich einen Ministerpräsidenten, der mit wechselnden Mehrheiten regiere.

Laut Hochrechnungen von ARD und ZDF kommt die AfD auf 44 Prozent. Die Partei kann ihr Ergebnis von 2021 damit mehr als verdoppeln. Die CDU stürzt ab und liegt nur noch bei knapp 18 Prozent, halb so viel wie 2021. Linke, SPD und Grüne liegen alle um ‌die neun Prozent. Die FDP wird klar an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

SCHULZE UNTER DRUCK

Die bisherige Landesregierung aus CDU, SPD ‌und FDP hat keine Mehrheit mehr und ist damit abgewählt. Trotzdem könnte Ministerpräsident Sven Schulze (CDU) versuchen, eine Regierung zu bilden, womöglich auch eine Minderheitsregierung. Der 47-Jährige wich am Wahlabend Fragen dazu aus, was er nun vorhabe. Es sei noch zu früh, um Schlüsse zu ziehen. Ab Montag würden die Gremien seiner Partei das Ergebnis analysieren. Teilweise wurden bereits Rücktrittsforderungen gegen Schulze laut. Die CDU hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss ⁠sowohl für eine Zusammenarbeit mit der AfD als auch mit der Linkspartei. Auch dies wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen hinterfragt werden. In der Gruppe der 18- bis 24-Jährigen erhielt ‌die CDU nur noch fünf Prozent der Stimmen. Die AfD war auch hier stärkste Partei.

Das Wahlergebnis ⁠dürfte auch Auswirkungen auf die Bundespolitik und damit die schwarz-rote Koalition unter Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz haben. Kanzleramtsministerin Nina Warken sprach von einer "Zäsur" für die CDU. In Umfragen für die ARD zeigten sich 87 Prozent der Befragten unzufrieden mit der Bundesregierung.

Ökonom Marcel Fratzscher forderte einen wirtschaftlichen Kurswechsel der Bundesregierung. "Dieses Wahlergebnis ist vor allem ein Misstrauensvotum gegenüber der Bundesregierung", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung der Nachrichtenagentur Reuters. "Die einzig richtige Konsequenz für unsere Demokratie aus diesem Wahlergebnis kann ‌nur bedeuten, dass die Bundesregierung einen Kurswechsel vollzieht und tiefgreifende, strukturelle Reformen bei Subventionen, Bürokratie, Steuern, Sozialsystem ⁠und Europa umsetzt."

Die SPD-Führung kündigte Korrekturen am Reformkurs der Bundesregierung an. Das ⁠Ergebnis sei auch ein "Signal an Berlin" und ein "Grund auch nachzudenken über Politik hier in Berlin", sagte Parteichef Lars Klingbeil, der auch Bundesfinanzminister ist. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf nannte die Reformen bei der Rente und der Pflege sowie die Aufstellung des Bundeshaushalts als Themen, bei denen Gesprächsbedarf bestehe. Vor allem die geplante Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Beitragsjahren trifft die SPD-Anhänger und war auch ein Thema im Wahlkampf in Sachsen-Anhalt.

LINKE WÜRDE CDU-MINISTERPRÄSIDENTEN WÄHLEN

Linken-Spitzenkandidatin Eva von Angern betonte, sie sei je nach Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt bereit, einen CDU-Ministerpräsidenten in Magdeburg zu wählen. Auch SPD und Grüne signalisierten Bereitschaft, eine Koalition gegen die AfD zu bilden.

In Sachsen-Anhalt waren knapp 1,7 Millionen der gut 2,1 Millionen Einwohner wahlberechtigt. Schulze ist erst seit Ende Januar Ministerpräsident des strukturschwachen Landes, in dem die Chemiebranche mit dem Schwerpunkt in Leuna eine wichtige Rolle spielt und unter den hohen Energiepreisen in Deutschland leidet. Laut Landesverfassung bleibt der Ministerpräsident so lange im Amt, bis ein Nachfolger gewählt ist.

Die Wahlbeteiligung lag laut ZDF bei 77 Prozent und damit deutlich höher als 2021, als gut 60 ⁠Prozent der Wahlberechtigten abstimmten.

FDP-Landeschefin Lydia Hüskens kündigte ihren Rücktritt an. Sie holte nur gut zwei Prozent für die Liberalen. Die Infrastrukturministerin sagte dem MDR, sie trage die Verantwortung und werde ihr Amt zur Verfügung stellen.

(Bericht von Christian Krämer, Andreas Rinke, Markus Wacket, Rene Wagner und Alexander Ratz, redigiert Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)