AfD verpasst in Sachsen-Anhalt absolute Mehrheit
dpa-AFX · Uhr
MAGDEBURG (dpa-AFX) - Die AfD ist bei der Sachsen-Anhalt-Wahl stärkste Kraft geworden, hat aber keine absolute Mehrheit im Landtag gewonnen. Die CDU kommt nach den auf der Webseite der Landeswahlleiterin veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen mit großen Verlusten auf den zweiten Platz. Dem BSW gelingt knapp der Einzug ins Landesparlament./sku/and/DP/zb
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