ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Volkswagen auf 'Market-Perform' - Ziel 100 Euro

dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
onvista bei Google bevorzugen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Volkswagen (VW) nach der überraschenden Einigung auf ein Sparpaket auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Im Rahmen einer Analystenkonferenz habe es von vielen Seiten Applaus für eine "historische Vereinbarung" gegeben, schrieb Stephen Reitman in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte bemüht daraufhin die Weisheit, dass "eine Reise von tausend Meilen mit einem einzigen Schritt" beginne, aber auch noch viel schiefgehen könne. Die Ziele seien äußerst ehrgeizig und es bestehe noch die Gefahr, dass der Betriebsrat nicht so kompromissbereit bleibe. Es komme nun auf die Umsetzung an./rob/tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2026 / 22:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 04:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)
Market Ltd.

Das könnte dich auch interessieren

Verteidigungsindustrie
VW-Werk wird zum Rüstungsstandort umgebautheute, 10:13 Uhr · Reuters
VW-Werk wird zum Rüstungsstandort umgebaut
Aktie steigt sechs Prozent
Einigung auf Sparplan treibt Volkswagen an die Dax-Spitze04. Sept. · dpa-AFX
Einigung auf Sparplan treibt Volkswagen an die Dax-Spitze
Aktie klettert an Dax-Spitze
Volkswagen ziehen an - Bericht über Beteiligungsverkäufe03. Sept. · dpa-AFX
Volkswagen ziehen an - Bericht über Beteiligungsverkäufe
Aktie steigt deutlich
Volkswagen stellt Weichen für Konzernumbau04. Sept. · dpa-AFX
Volkswagen stellt Weichen für Konzernumbau
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Kurs deutlich unter Übernahmepreis
Was hinter dem Abschlag bei Delivery Hero stecktheute, 13:10 Uhr · onvista
Chartzeit Marktbericht 06.09.2026
Warum dieser September an den Börsen anders werden könntegestern, 17:58 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Der Preis der US-Schuldenkrise wird ein schwächerer Dollar seingestern, 08:00 Uhr · Acatis
Alle Plus-Analysen