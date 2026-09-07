ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Bechtle mit 'Neutral' - Ziel 38 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Bechtle beim Kursziel von 38 Euro mit "Neutral" aufgenommen. Sein Favorit unter den europäischen Value-Added Resellern (VAR) von Hard- und Software bleibe Computacenter, schrieb Joseph George am Freitag. Bytes Technology stuft er mit "Underweight" am schwächsten ein. Bei Bechtle rechnet George am Kapitalmarkttag im September nicht mit einer nennenswerten Aufstockung der Finanzziele. Der Konsens plane mittelfristig bereits eine klare Gewinnbelebung ein./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 19:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 00:15 / BST
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