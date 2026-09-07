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APA ots news: Barrierefreiheit im Zahlungsverkehr: Wie der digitale Euro finanzielle Teilhabe stärken kann

AccessibleEU, die Hilfsgemeinschaft der Blinden und  
Sehschwachen Österreichs und die OeNB laden zur 
Informationsveranstaltung am 7. September 2026 

Wien (APA-ots) - Am 7. September 2026 laden AccessibleEU, das Europäische  
Ressourcenzentrum für Barrierefreiheit der Europäischen Kommission, 
die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs und 
die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) ab 10 Uhr zu einer 
Informationsveranstaltung rund um die Themen digitaler Euro und 
finanzielle Inklusion. Die Teilnahme ist sowohl vor Ort in den 
Räumlichkeiten der OeNB am Otto-Wagner-Platz 3 in Wien als auch 
online möglich. Expert:innen aus Gesetzgebung, Forschung, 
Finanzbranche und Zivilgesellschaft diskutieren, wie das Finanzsystem 
inklusiv, sicher und wettbewerbsfähig gestaltet werden kann - für 
Menschen mit Behinderungen ebenso wie für eine zunehmend älter 
werdende Gesellschaft. 

Zwtl.: Rund 600.000 Menschen in Österreich von digitaler finanzieller 
Exklusion betroffen 

Eine aktuelle Studie von L&R Sozialforschung im Auftrag der OeNB 
liefert nun erstmals Erkenntnisse zum Ausmaß digitaler finanzieller 
Exklusion in Österreich. Sie werden im Rahmen der Veranstaltung 
präsentiert und anschließend mit Expert:innen aus Wissenschaft und 
Praxis diskutiert. 

Das zentrale Ergebnis: Rund 8 Prozent der erwachsenen Bevölkerung 
- hochgerechnet etwa 600.000 Menschen - können digitale Finanzdienste 
nicht oder nur mit persönlicher Unterstützung nutzen. Besonders hoch 
ist die Betroffenheit bei wohnungslosen Personen (45 Prozent), 
Personen mit geringer Sprachkompetenz in deutscher Sprache (36 
Prozent), geflüchteten Menschen und Menschen mit Behinderungen (je 22 
Prozent) sowie Senior:innen über 80 Jahren (18 Prozent). Als 
häufigste Ursachen nennen die Befragten geringes Vertrauen in die 
Datensicherheit, fehlende Unterstützung sowie Probleme mit Sprache 
und Zugänglichkeit. 

Zwtl.: Barrierefreiheit als Voraussetzung für einen digitalen Euro 
für alle 

"Der digitale Euro wird nur dann ein europäischer Erfolg, wenn 
ihn alle Menschen selbstständig, sicher und ohne Barrieren nutzen 
können. Barrierefreiheit muss deshalb von Anfang an Teil seiner 
Entwicklung sein", so Klaus Höckner, Vorstandsmitglied der 
Hilfsgemeinschaft und AccessibleEU National Expert für Österreich. 
Aus über 30 Jahren Expertise in digitaler Barrierefreiheit weiß er, 
dass diese nicht nur für ein selbstbestimmtes Leben von Menschen mit 
Behinderungen entscheidend ist. 

Seit 2025 machen der European Accessibility Act und das 
österreichische Barrierefreiheitsgesetz Barrierefreiheit auch im 
Finanzsektor verbindlich. Wie die Umsetzung in der Praxis gelingt, 
zeigen Beiträge zu Barrierefreiheitsnormen im Bankbereich sowie zu 
barrierefreier Innovation. Rein digitale Lösungen reichen dabei nicht 
aus: Bargeld hat sich als Zahlungsmittel für alle bewährt und ist 
daher Thema eines eigenen Vortrags. 

Zwtl.: Der digitale Euro nimmt Form an 

"Barrierefreie Zahlungslösungen gibt es heute einige, aber sie 
funktionieren alle unterschiedlich. Der Vorteil des digitalen Euro 
ist eine einheitliche, durchgängig barrierefreie Nutzungserfahrung, 
die überall im Euroraum gleich funktioniert", so Petia Niederländer, 
die in der OeNB für den digitalen Euro zuständige Direktorin der 
Hauptabteilung Zahlungsverkehr, Risikoüberwachung und Finanzbildung. 

Ein Vertreter der Europäischen Zentralbank präsentiert, wie der 
digitale Euro konkret Form annimmt. Gemeinsam mit 
Zahlungsdienstleistern werden die Auswirkungen einer möglichen 
Einführung diskutiert, die bereits 2029 erfolgen soll. 

Zwtl.: Gebündelte Expertise 

Bereits 2024 hat die OeNB eine Arbeitsgruppe zu finanzieller 
Inklusion und digitalem Euro ins Leben gerufen. Ziel ist, gemeinsam 
mit über 35 Organisationen, darunter NGOs, Interessenvertretungen und 
von Ausgrenzung bedrohte Bevölkerungsgruppen an der Entwicklung eines 
digitalen Euro für alle mitzuwirken, finanzielle Inklusion in 
Österreich zu fördern und über den digitalen Euro zu informieren. 
Damit übernahm die OeNB früh eine Vorreiterrolle unter den nationalen 
Zentralbanken und setzt auf europäischer Ebene laufend wichtige 
Impulse. 

Die Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs 
arbeitet in dieser Arbeitsgruppe mit. Neben ihrer langjährigen 
Expertise im Bereich digitaler Barrierefreiheit bringt sie ein, was 
blinde und sehbehinderte Menschen im Zahlungsalltag brauchen. Wie 
Finanzbildung und verständliche Kommunikation digitale Teilhabe 
fördern können, diskutieren Betroffene sowie Expertinnen und 
Experten. 

Hinweis: Seit dem Start des Projekts steht die OeNB im aktiven 
Austausch mit österreichischen Unternehmen, Organisationen und der 
Bevölkerung. Dabei achten wir darauf, Fragen, Unsicherheiten und 
Diskussionspunkte klar und verständlich zu beantworten. Bei Fragen 
oder für Informationen zum digitalen Euro wenden Sie sich bitte an 
digitalereuro@oenb.at . 

Weiterführende Links 

AccessibleEU: Europäisches Ressourcenzentrum für Barrierefreiheit 

Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs 

OeNB: Studie zur Betroffenheit von digitaler finanzieller 
Exklusion 

EZB: Digitaler Euro 

Rückfragehinweis: 
   Oesterreichische Nationalbank 
   Pressesprecherin 
   Mag.a Marlies Schroeder, MiM 
   Telefon: (+43-1) 404 20-6900 
   E-Mail: marlies.schroeder@oenb.at 
   Website: https://www.oenb.at 
    
   Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Österreichs 
   Leitung Kommunikation | Pressesprecherin 
   Mag.a Viktoria Antrey 
   Telefon: (+43-1) 330 35 45 82 
   viktoria.antrey@hilfsgemeinschaft.at 
   www.hilfsgemeinschaft.at 

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OTS0086    2026-09-07/12:18
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