Audi stellt neuen Elektro-Kompaktwagen A2 e-tron vor

Paris, ⁠07. Sep (Reuters) - Die Volkswagen-Tochter Audi will mit einem neuen kompakten Elektroauto ihre Verkäufe in Europa ankurbeln und der Konkurrenz aus China die Stirn bieten. Der ‌Autobauer stellte den neuen A2 e-tron, eine Neuauflage des bis 2005 gebauten Minivans A2, am Montag ⁠in ⁠Paris vor. Das Modell wird im Stammwerk Ingolstadt vom Band rollen und kommt im Dezember auf den Markt. In Europa seien kompakte und effiziente Autos gefragt, sagte Audi-Chef Gernot Döllner. ‌Mit Blick auf die wachsende Konkurrenz ‌aus China sagte der Chef der Marke mit den vier Ringen: "Wir sehen uns in einer starken ⁠Position, wenn es um Elektromobilität geht."

Das neue E-Auto soll ‌helfen, die Absatzschwäche bei ⁠Audi zu beenden. Die weltweiten Verkäufe des Premiumherstellers gingen zwei Jahre in Folge zurück und sanken im ersten Halbjahr 2026 um ‌sieben Prozent. Als Gründe ⁠gelten der scharfe Wettbewerb ⁠in China sowie US-Zölle. Zur Zukunft des Audi-Werks in Neckarsulm, das nach der jüngsten Einigung im VW-Aufsichtsrat zu Kapazitäts- und Stellenabbau in Europa weiterhin auf der Kippe steht, sagte der Markenchef, dass Unternehmen und Betriebsrat "Maßnahmen zur Optimierung der Fabrik" erarbeiten müssten.

(Bericht von Gilles Guillaume; geschrieben ⁠von Ilona Wissenbach, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)