CDU besteht nach Sachsen-Anhalt-Wahl auf Umsetzung der Reformen in Berlin

Berlin, 06. ⁠Sep (Reuters) - CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann und CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei haben die SPD am Sonntagabend aufgefordert, die verabredeten Reformen der schwarz-roten Koalition umzusetzen. "Die Bundesregierung und der Bundestag sind für vier Jahre gewählt und der Bundeskanzler ist für vier Jahre gewählt. Das ist jetzt an uns ‌und an der Koalition, die gemeinsamen Projekte auch gemeinsam und konsequent umzusetzen", sagte Hoppermann in der ARD. Dies gelte auch für die Vorschläge der Rentenkommission. ⁠Man müsse als ⁠Regierung die positive Erzählung verstärken: Dazu gehöre die Aktivrente für mögliches längeres Arbeiten sowie die Kapitalmarktrente.

Zur umstrittenen abschlagsfreien Rente mit 45 Jahren gehöre, dass man im Koalitionsausschuss schon beschlossen habe, eine Schutzrente einzuführen, betonte Hoppermann zu der auch von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) angestoßenen Debatte über Änderungen. Die Schutzrente solle Menschen zugutekommen, ‌die nicht bis zur Regelaltersgrenze arbeiten könnten, weil sie ‌etwa schwere Berufe ausübten. Diese sollten geschützt und "natürlich auch vorher in Rente gehen können".

Bas werde in Kürze einen Gesetzentwurf vorlegen. "Wichtig ist für mich und für meine Partei, dass wir ⁠die Reformen geschlossen und konsequent zu Ende führen und weitergehen, denn es ist ‌ja offensichtlich, dass die Sozialsysteme an der ⁠Stelle, wo sie jetzt stehen, nicht zukunftsfähig sind", sagte die CDU-Politikerin. Ähnlich äußerte sich Fraktionschef Frei. Hoppermann verwies darauf, dass die Wirtschaftsentwicklung nun positiv sei. "Wir merken erste Ergebnisse." Dann spürten die Menschen auch, dass sich etwas ‌ändere im Land.

Die Menschen wollten weiter ⁠den Weg des Bürokratieabbaus und auch, ⁠dass die Regierung die Sozialsysteme fit für die Zukunft mache und die Regierung einen verfassungsgemäßen Haushalt aufstelle. "Das sind die Aufgaben der nächsten Woche."

Nachdem SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sich erneut für eine Erbschafts- und Vermögenssteuer ausgesprochen hatte, sagte Hoppermann: "Es hilft überhaupt nichts, zu glauben, wenn man an der einen Stelle nur die Einnahmen erhöht, dann lösen wir das Problem. Wir haben ein massives Ausgabenproblem und ein Verschiebungsproblem auch im föderalen System." Die Kommunen hätten ihre Ausgaben in den ⁠vergangenen Jahren massiv erhöht.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)