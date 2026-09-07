Frankfurt, 07. ⁠Sep (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger in den Handel starten. Ein Kursfeuerwerk bei VW-Aktien hatte den Leitindex den zum Wochenausklang gestützt. Die Aussicht auf ‌steigende US-Zinsen trübte die Stimmung der Anleger allerdings. Der Dax legte 0,2 Prozent auf 26.046 Punkte zu. Die Wall ⁠Street ging ⁠schwächer aus dem Handel. Die US-Börse bleibt am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Zum Wochenstart dürften die Ergebnisse der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt für Gesprächsstoff sorgen. Die AfD hat die Wahl mit großem Vorsprung gewonnen, die absolute Mehrheit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis zufolge ‌aber verfehlt. Das Wahlergebnis dürfte auch Auswirkungen ‌auf die Bundespolitik und damit die schwarz-rote Koalition unter Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz haben.

Im Fokus stehen auch die anhaltend hohen ⁠Ölpreise. Das Nordseeöl Brent und das US-Öl WTI verteuerten sich ‌um jeweils 1,2 Prozent auf 97,42 ⁠beziehungsweise 92,58 Dollar je Fass zu. Gegenseitige Angriffe der USA und des Irans auf Schiffe in der Straße von Hormus verstärkten die Sorgen über eine längerfristige Unterbrechung ‌der Ölversorgung aus dem ⁠Nahen Osten. Der Preis für Brent ⁠stieg in der vergangenen Woche um fast acht Prozent, der für WTI um fast zehn Prozent.

• Bei den Wirtschaftsdaten stehen die deutsche Industrieproduktion für Juli sowie das Bruttoinlandsprodukt der Eurozone im zweiten Quartal auf der Agenda.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 26.046,40

EuroStoxx50 6.392,93

EuroStoxx50-Future 6.403,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 53.414,25 -0,5%

Nasdaq

S&P 500 7.718,60 -0,4%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 66.333,76 +2,0%

Shanghai 3.920,70 -0,2%

Hang Seng 25.407,14 -1,0%

(Bericht von Daniela Pegna, Anika Ross, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)