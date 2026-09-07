DAX® - Im Zweifel für den Angeklagten

Nach dem neuen Rekordhoch von Ende August (26.619 Punkte) musste der DAX® in der vergangenen Woche ein paar Federn lassen. Immerhin konnte das Aktienbarometer auf Wochenschlusskursbasis die runde Marke von 26.000 Punkten verteidigen. Den Wochenauftakt nutzen wir, um ganz bewusst die Vogelperspektive einzunehmen und die grundsätzliche Marktverfassung zu beleuchten. Die Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. bei 25.695/24.666 Punkte) steigen jeweils, die Relative Stärke nach Levy liegt im Wochenbereich mit einem Wert von 1,054 deutlich über dem Schwellenwert von 1 und die Ichimoku-Chartdarstellungsform signalisiert sowohl auf Tages- als auch auf Wochenbasis einen Aufwärtstrend. Die Rahmenbedingungen sind insgesamt also nicht die schlechtesten. Kurzfristig fallen beim DAX® indes die eng beieinanderliegenden Bollinger Bänder ins Auge. Der Abstand zwischen den beiden Begrenzungen des Volatilitätsindikators befindet sich unverändert in der Nähe der Tiefstände des Jahres 2026. In der Vergangenheit war diese Konstellation oftmals der Vorbote für einen neuen „Vola-Impuls“. Die beiden Bollinger Bänder (akt. bei 25.847/26.571 Punkte) dienen dabei als Signalgeber.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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