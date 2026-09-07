Dax vor leichtem Minus - Ölpreis auf Hoch seit Juni

Der Dax kommt ohne frischen Schwung aus dem Wochenende. Nach dem kleinen Plus vom Freitag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex am Montag knapp eine Stunde vor dem Xetra-Handelsstart 0,2 Prozent tiefer auf rund 26.000 Punkte.

Am Freitag war der Dax zeitweise bis auf 26.167 Punkte gestiegen, hatte dann jedoch vor der 21-Tage-Linie wieder abgedreht. Das jüngste Rekordhoch bei 26.618 Punkten scheint zunächst nicht wieder auf der Agenda zu stehen. Die Lage am Ölmarkt bleibt aber durch den wieder hochgekochten Iran-Krieg angespannt. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent hält sich auf dem höchsten Niveau seit Juni.

Derweil schaffen es die technologielastigen asiatischen Indizes wie der südkoreanische Kospi und der japanische Nikkei 225 am Morgen auf das höchste Niveau seit fast zwei Wochen. Trotz aller Diskussionen um die Bewertungen kippe die KI-Anlagestory nicht, kommentierte Marktexperte Stephen Innes.

Nach den Kursgewinnen vom Donnerstag haben die Anleger an den US-Börsen zum Wochenschluss vorsichtiger agiert. Die wichtigsten Aktienindizes gaben am Freitag überwiegend leicht nach. Im Fokus stand der Arbeitsmarktbericht für den Monat August. Demnach ist die Beschäftigung in den USA unerwartet deutlich gestiegen. Dies weckte am Markt wieder Sorgen, dass die Notenbank die Leitzinsen bald anheben könnte.

Der Dow Jones Industrial fiel um 0,5 Prozent auf 53.414 Punkte. Am Donnerstag hatten noch Aussagen des Notenbankmitglieds Christopher Waller die Hoffnung auf eine ausbleibende Leitzinserhöhung in diesem Monat geweckt und die Börsen entsprechend angetrieben. Auf Wochensicht ergibt sich nunmehr für den US-Leitindex ein Minus in Höhe von rund 0,3 Prozent. Der marktbreite S&P 500 verlor am Freitag 0,4 Prozent auf 7.719 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 hingegen legte um 0,2 Prozent auf 29.544 Punkte zu.

Uneinheitlicher Wochenstart in Asien

In Asien haben sich die wichtigsten Aktienmärkte zum Wochenstart uneinheitlich entwickelt. Während es beim Nikkei 225 und beim südkoreanischen Kospi deutlich nach oben ging, gab der Markt in Hongkong etwas nach. An den Börsen in Festlandchina legten die Kurse moderat zu.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.299 + 1,97 Prozent Hang Seng 25.401 - 0,97 Prozent CSI 300 4.576 + 0,64 Prozent Kospi 6.954 + 3,99 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 123,98 + 0,16 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,34 + 0,001 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,78 + 0,022 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 97,37 Dollar + 1,09 Dollar WTI 92,52 Dollar + 1,04 Dollar

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN SENKT VONOVIA AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 21,20 (29,50) EUR

- GOLDMAN STREICHT VONOVIA AUCH VON 'CONVICTION LIST'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR WACKER CHEMIE AUF 62 (60) EUR - 'UNDERWEIGHT'

- JPMORGAN STARTET BECHTLE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 38 EUR

- MORGAN STANLEY STARTET RENK MIT 'EQUAL-WEIGHT' - ZIEL 50 EUR

- UBS HEBT EON AUF 'BUY' (NEUTRAL) - ZIEL 20 (19,50) EUR

(mit Material von dpa-AFX)

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